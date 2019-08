DELFI VIDEO | Kalju kapten Ugge: ärkasime üles alles Flora avavärava peale

Küsimusele, kas Kaljule oli Premium liiga "raudteederbis" 81. minutil sündinud 1:1 viigivärav (Vladislav Homutov) natuke võidumaiguline, vastas täna vahetusest sekkunud Ugge: "Ei. Minu kodumaal ei tähenda 1:1 võitu, vaid viiki. See andis meile rohkem energiat, et lüüa teine värav, mida ei tulnud. Kuigi tulime siia kolme punkti järele on üks punkt parem kui null silma."

Miks Kalju enamus kohtumisest Flora survet pidi taluma ja 49. minutil kaotusseisu jäi? "Esimesel poolajal mängisime hästi, olime kompaktsed ja valmis kõrgelt pressima. Teise poolaja alguses polnud me valmis ning Flora lõi esimese värava. Alles selle peale ärkasime üles - see on mõttekoht, mida tulevikus parandada," vastas Ugge.

Ugge ei teadnud ühest põhjust, miks peatreener Roman Kožuhhovski teda algkoosseisus platsile ei usaldanud. "Tunnen end hästi. Võibolla vajan veidi puhkust. See oli treeneri otsus," lausus ta.

Tabeliseis: