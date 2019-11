"Tahtsime kindlasti selle tundega puhkama minna, et me oleme Eesti parimad, mitte midagi õhku jätta. Ei tahtnud, et keegi saaks pärast hooaega öelda, et me võitsime seetõttu, et teised olid kehvad. Tahtsime, et nii punkti- kui ka väravatevahe oleks korralik ja kõik näitaks seda, et me olime sel aastal parim meeskond," lausus Henn, kui meeskonnale karikas juba üle oli antud ja fännid teda õhku olid loopinud.

Miks just Flora tänavu seda tiitlit kõige rohkem vääris? "Väga lihtne põhjus - meil lihtsalt ongi parim meeskond. Nii väljaku peal kui ka kõrval. Sel aastal me tõesti väärisime seda!"

