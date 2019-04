DELFI VIDEO | Jürgen Henn pani Sorga vahetusega kümnesse: ei tea, kas Fantasy's treenerile ka punkte antakse?

"Mängisime 90 minutit oma mängu ja pidasime plaanist kinni. See ei olnud selline kannatlikkus, et oleksime oodanud või väljakul passinud. Mängijad töötasid väga kõvasti. Teadsime, mille nimel me töötame. Esimene poolaeg näitas, et Kalju peab teisel poolajal tõenäoliselt rohkem riske võtma, kuid samas nad väsivad ja meil tekib ees momente. Suutsime need ära kasutada," sõnas Henn.

Küsimusele, kas meeskonna kapten Konstantin Vassiljev tegi tema käe all oma senise parima mängu, vastas Henn: "Ma arvan küll. Ta on täpselt selline mängija, kes meil puudu oli - kapten, kes juhib mängu seestpoolt. Ta töötas täna korralikult ja näitas eeskuju."

Samas oli Henn rahul kõigi täna platsil käinud mängijatega: "Selline võit näitab mängijate kvaliteeti. Ka kõik, kes täna kedagi asendasid, said väga hästi hakkama."

Erik Sorga 85. minuti värava, mille 84. minutil Frank Liivaku asemel mängu sekkunud ründaja lõi oma mängu esimesest puutest, võttis Henn naljaga pooleks osaliselt ka enda peale. "Olen nõus, et päris hea vahetus oli!" lõõpis ta. "Ei tea, kas treenerile selle eest Fantasy's punkte tuleb? Aga ka mängija ise peab olema õiges kohas ja õige töötahtega sisse tulema. Mäng oli väga jõuline ja lõpus läks tempo eriti kõrgeks. Sellisel hetkel pingilt sisse hüpata nõuab väga head keskendumist."

Mis sõnadega Henn Sorga väljakule saatis? "Tuletasin talle meelde viimast mängu Kalju vastu halliturniiril, kus ta oli väga hea ja tugev ning tekitas Kalju kaitsjatele väga palju probleeme. Ütlesin, et tee seda, mida sa oskad."