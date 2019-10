DELFI VIDEO | Jürgen Henn meistritiitlist: selge on see, et Konstantin Vassiljevi panus oli suur, aga tegu on ikkagi meeskonnatööga

Florale tiitli toonud värava autoriks oli Erik Sorga, kes realiseeris 87. minutil penalti. "Tagantjärele on lihtne öelda, aga mul oli terve mäng tunne, et kuskil nad eksivad ja peame momendi ära kasutama," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn Delfile antud intervjuus.

Kuidas kommenteeriksite väidet, et meistritiitel otsustati juba kevadel, kui klubiga liitus Konstantin Vassiljev? "Kui Kostja käest küsida, ütleks ta kohe, et see polnud nii, aga kindlasti on selge, et tema panus on väga suur. Teised Kostja ümber loomulikult väärivad ka (kiitust), sest ta üksi poleks meistriks ikka tulnud. See oli ikkagi meeskonnatöö."

Vaata videost, mida Henn veel senise hooaja ja meistritiitli kohta rääkis!