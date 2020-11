DELFI VIDEO | Jürgen Henn: kõige suuremat heameelt teeb meeskonna progress

Kaspar Ruus Meelis Naudi

FC Flora jalgpalliklubi kindlustas pühapäeval klubi ajaloo 13. Eesti meistritiitli, kui alistas Tamme staadionil kohaliku Tartu Tammeka 1:0. Flora peatreener Jürgen Henn ütles, et kõige enam valmistab talle rõõmu, et meeskond on suutnud viimase aastaga arengus uue sammu edasi astuda.