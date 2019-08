DELFI VIDEO | Gert Kams viigist Nõmme Kaljuga: oleme pettunud, mäng oli meie käes

"Kui seis tablool on 1:1, siis me ei saa öelda, et oleksime olnud parem meeskond. Järelikult oleme võrdsed. Aga jah, kuidagi kipub Kalju meilt ja Levadialt neid punkte võtma, kuigi me domineerime ja loome võimalusi," rääkis Kams Delfi videointervjuus.

"Oleme pettunud, mäng oli meie käes. Pean paar momenti videost üle vaatama, siis oskaks täpsemalt öelda, miks viigistada lasksime. Emotsiooni pealt võiks igasuguseid asju paugutada, aga ma ei ole selline mees," lisas ta.

Vaata lisaks videost, mida arvab Kams tabeliseisust.