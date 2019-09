DELFI VIDEO | Erik Sorga: "Kaks mängu, üks värav - see on ju väga hea!"

EM-valikmängus Lilleküla staadionil 54. minutil Valgevene vastu 1:1 viigivärava löönud Sorga jäi kahetsema avapoolajal löömata jäänud võimalusi, kuid tõdes, et esimese koondise tabamuse emotsiooni ei saa millegagi võrrelda.

"Nägin, et Mattias annab äärest väga hea palli. Olin oma positsioonil ja lõin ära! Muidugi on see hoopis teine emotsioon. Kaks mängu, üks värav - see on ju väga hea!" sõnas Sorga, uhkusenoot hääles. "Mul on väga hea meel, et treener andis mulle võimaluse oma potentsiaali näidata. Arvan, et näitasin seda."

Et Eesti selle mängu teise üleminuti tabamusest 1:2 kaotas, kirjutas Sorga tööõnnetuse arvele. "Meeskond tahtis võita. Võitlesime hästi ja kontrollisime palli, aga jalgpallis võib kõike juhtuda."

Kas pärast tänast võib öelda, et Eesti koondise esiründaja koht kuulub Erik Sorgale? "Seda ma ei saa öelda. Vaatame!" jäi ta tagasihoidlikuks.