DELFI SAKSAMAAL | Saksamaa koondise ajutine peatreener: Eesti mängis Ungariga 3:3 viiki - teame, et peame nende alistamiseks kõvasti higi valama

Tavapäraselt sakslaste esimese abitreenerina tegutseval Sorgil tuli ootamatult meeskonna ohjad enda kätte haarata, sest tavapärane peatreener Joachim Löw kukutas endale mõned nädalad tagasi jõusaalis hantli rinna peale, vigastas seetõttu arterit ning pidi seetõttu tervislikel põhjustel aja maha võtma.

Sorgi käe all alistas Saksamaa laupäeval võõrsil Valgevene 2:0.

"Peame olema sama tähelepanelikud ja olema valmis selleks, et eestlased on ka tugevad vastased. Analüüsisime tagantjärele Valgevene mängu ja oleme valmistunud selleks, et ka Eesti vastu meie meeskond nii koostada, et saaksime hakkama," sõnas Sorg.

Saksamaa koondis on eelmise suve pettumuse MM-il juba mõtetes seljataha jätnud ning alustab suhteliselt jõulise noorenduskuuri taustal uut ajastut.

"Oleme tiimi noorendanud, seisame uue ajastu lävel. Peame tõestama, et kui näitame häid tulemusi, siis viib see ka meeskonda edasi. On tähtis, et laseme kõikidel meeskonna liikmetel mängida."

Hoolimata sellest lausest tõdes Sorg, et võrreldes Valgevene-mänguga koosseisus väga palju muudatusi oodata ei ole. "Suurt rotatsiooni ei tule, sest ma arvan, et meeskonnas peaks olema stabiilsust. Soovime ka lõigata kasu nendest, kes mängisid Valgevene vastu, samas soovime ka mõne muudatuse sisse viia - juba selleks, et näidata mängijatele, et isegi kui teeme tiimis vahetusi, jääb meie mäng sama kvaliteetseks."