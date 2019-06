DELFI SAKSAMAAL | Saksa koondise ründetäht hülgas veganluse ning hakkas enne mängu Eestiga uuesti liha sööma

Gnabry tunnistas märtsis avalikult, et on aasta algusest saati olnud vegandieedil ning tunneb end hästi. Tegu oli esimese Saksa koondise jalgpalluriga, kes vaid taimetoidust elas. Nüüd, vaid paar kuud hiljem, on 23-aastane Gnabry vanade harjumuste juures tagasi.

"Olen aeg-ajalt taas liha ja muud loomset sööma hakanud. Ma ei välista aga, et pöördun veganluse juurde ühel hetkel tagasi."

Eesti koondise kohta sõnas endine Arsenali mängumees vaid pealiskaudseid viisakusi. "Teame, et ei tule kerge mäng. Eestlased suudavad meie elu raskeks teha, vajame kannatust."

Laupäeval alustas Saksamaa käimasolevat koondiseakent 2:0 võiduga Valgevene üle. "Valgevene vastu oli meil palju võimalusi, mida me realiseerida ei suutnud. Kuigi võitsime vaid 2:0, siis oli mäng tegelikult meie kontrolli all. Usun, et Eesti vastu tuleb mäng raskem, kuigi üldiselt ilmselt sarnane nagu Valgevene vastu."

Mainzis on homme staadionile oodata 27 000 inimest ehk täismaja. "Selge, et inimesed tunnevad huvi, see annab motivatsiooni juurde. Alati on tore, kui fännid elavad kaasa ja kannustavad meid. See on aidanud meil mänge võita."