DELFI SAKSAMAAL | Martin Reim: mis iganes on Eesti jalgpallile parem, olen seda nõus tegema

Reimi sõnul ei olnud Eestil platsil probleeme liiga vähese tahtejõuga. "Saksamaal Saksamaa vastu - kuidas sul ei ole motivatsiooni? Kui ei ole, siis võid kohe putsad varna riputada. Ma olen ise mänginud selliseid mänge - mingil hetkel on jalg nii pehme, et üritad pigem kaitses ees seista, mitte läbi lennata. Kui võtta koosseis, mis meil väljakul oli, siis isegi kui üks mängija jõuab seda pressi teha, siis kui teised ei jõua, ongi probleem ikka olemas. Isegi kui meil tuleb mängija Rootsi kõrgliigast, siis tal on väike šokk, mis toimub - aga kui tal ei ole ümber häid mehi, kes kasvõi Rootsis mängiksid, siis käriseb igalt poolt. Kogu kompott peab koos töötama."

Reimi ametiajal on Eesti saanud võõrsil kaks väga suurt koslepit: 1:8 kaotus Belgiale, nüüd 0:8 Saksamaale. "Võrdlus kahe aasta taguse Belgiaga on ju olemas, aga siin oli söödukiirus veel kvaliteetsem ja mitmekesisem. Kasutati täpselt seda, mida sooviti. Belgia vastu läksime taktikaga täiesti alt. Täna olid plaanid hoopis teistsugused, aga ei töötanud ka see. Väikeriigis neid olukordi tuleb aeg-ajalt ette. Saksamaa on teisigi suurelt loputanud, aga see ei ole loomulikult vabandus."

Millise sõnumi andis Reim meeskonnale edasi vaheajal? "Tegime mõned parandused, kuidas keskmise kolmikuga mitte nii ära vajuda. Olen seda meelt, et karjuda on mõtet siis, kui ma näen tõesti, et keegi ei viitsi väljakul tööd teha. Ma tean ja tunnen neid poisse, see ei olnud küsimus. Vastane oli nii palju kvaliteetsem, et meie pressing ei toiminud."

Mida näitas lõppenud kohtumine Eesti koondist ees ootava põlvkondade vahetuse seisukohast? "Ka see küsimus tekkis selle mängu eel. Ma panin väljakule kõige kogenumad mängijad just selle mõttega, et meil on vaja targalt võtta kiireid otsuseid vastu. Tagantjärele oleks ehk võinud anda võimalust noorematele. Aga kas see on hea kogemus esimeseks mänguks?"

Kas mõnele mängijale võis see kohtumine jääda koondises viimaseks? "Kui mina olen peatreener, siis väga suure tõenäosusega, jah, jäi küll. Seda praeguse seisuga - septembris võib muidugi olukord olla väga teine. Aga ma loodan, et te ei mõtle Kostjat, teda on meil vaja."