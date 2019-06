DELFI SAKSAMAAL | Martin Reim: meil on plaan, kuidas Saksamaad rünnata, aga neid võimalusi ei tule ilmselt palju

"Kindlasti on sakslaste vastu mängimisel esikohal taktika, sest väljakul hakkab malemäng. Kui väiksem riik tuleb ja kaitsest lähtuvalt mängib, siis sakslastel on oskust ja mängutarkust, et erinevaid võimalusi otsida. Meie peame neile suutma vastu seista, eelmisest mängust üle saada ja võtta see suurepärane võimalus võõrsil Saksamaa vastu väljakule minna vastu ja nautida seda," sõnas Reim matšieelsel pressikonverentsil, kinnitades, et kohtumine nii suure vastasega on ilmselgelt mitmetest teistest erilisem.

"Kindlasti on ta natuke erilisem. Meil on mõned kogemused olemas mõne suurema riigiga võõrsil mängides. Mulle treenerina ja väga paljudele mängijatele on see esmakordne väljakutse ja arvan, et kõik suudavad sellest maksimumi võtta."

Eesti peatreener vihjas mitmel korral ilmselgele: Eesti ülesanne on homme oma kaitse kinni betoneerida.

"Mäng algab 0:0-ist ja meie ülesanne on värav puutumatuna hoida ja võimalused ära kasutada. Me ei lähe ju kaotama, aga teame, millised meie võimalused on. Aeg-ajalt sunnitakse bussi parkima, aga tänapäeva jalgpallis ei ole see enam nii üllatav või eriline, sest ka suured klubid ja riigid pargivad bussi. Loomulikult on mängus perioode, kus meid on surutud kasti juurde. Tuleb hakkama saada."

Koosseisu osas ei ole koondisel pärast Põhja-Iirimaa kohtumist muresid juurde tulnud - lõplik koosseis pannakse paika pärast tänast treeningut. "Keegi katki ei ole. Väikeseid muresid on kõigil, see on normaalne. Arvan, et läheme platsile nende mängijatega, kes mulle ja abilistele tunduvad kõige rohkem valmis. Mitte ainult kogemuste, vaid ka füüsilise poole pealt. Palju meetreid tuleb joosta ilma pallita ja tuleb olla vaimselt tugev. Ühest küljest on vaja värskust, aga ka tarkust."