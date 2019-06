DELFI SAKSAMAAL | Karol Mets: meile on rõhutatud, et me seda mängu ei kardaks

"Ilmselgelt on see meie jaoks väga raske mäng ja suur väljakutse. Kõige raskemaks saab olema taktikalisest distsipliinist kinni pidamine. Aukartust ei tohi olla, võimalikult palju tuleb seda õhtut nautida," sõnas Mets.

"Sakslaste juures ei ole nõrka kohta lihtne leida. Meile jäi silma nende kombineeriv palliga mäng väga väiksel maa-alal, see võib olla nende peamine tugevus."

Kui hästi on mängijad taastunud laupäevasest valusast kaotusest Põhja-Iirimaale? "Ma arvan, et füsioterapeudid Marius [Unt] ja Helvis [Trääder] on teinud väga head tööd, et mehed võimalikult värsked oleksid. Mentaalselt oli laupäevane kaotus valus, aga kaua taga nutta pole midagi. Uus mäng ja proovime siit edasi minna."

Kas valmistumine kohtumiseks Saksamaaga on kuidagi erinenud mõnest tavalisest "reamängust"? "Üldpildis on rutiin sama olnud. Koosolekutel on rõhutatud, et me ei kardaks seda mängu. Pole mõtet millegi eest peitu pugeda, tahame anda endast maksimumi."

Mets ise ei ole aga sellist tüüpi pallur, kes aukartust üldse väga tunneks. "Ma arvan, et ma inimtüübilt olen selline, kes jalgpallis midagi ei karda. On olnud mänge, kus on olnud suursugune tunne, et tahaks juba minna ja mängida. Kindlasti on ka selle mänguga nii. See on suur tõestamise koht. Kui me ei ole vaimselt kohal või hästi häälestunud, siis võib asi väga kiiresti halvaks minna. Mentaalne valmisolek peab olema maksimaalne."

Kas sakslastel on nõrki kohti ka? "Vaatasime videost ja paar asja jäi silma küll, aga neid ma siin kindlasti välja öelda ei tahaks. Ka siiski neil on omad kohad, mille pealt neid üllatada. Kindlasti ei ole nad võitmatud!"