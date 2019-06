DELFI SAKSAMAAL | Karol Mets koondist kritiseerinud inimestest: mind absoluutselt ei huvita, mida nad ütlevad

"Häbi tunneme kõik, 0:8 kaotuse juures ei ole mingisugune nauding väljakul olla. See oli reaalsuskontroll ja häbi, kaks ühes," märkis Mets nukralt.

"Teadsime, et nad on viimasest seitsmest mängust viies esimese 15 minutiga värava ära löönud. Proovisime seda vältida, et mida mäng edasi, seda rohkem peavad ka ehk nemad midagi mängu juures muutma, aga nad said oma väravad väga lihtsalt alguses kätte. Sealt välja tulla või midagi looma hakata oli väga raske. Tahte või taktika taha midagi ei jäänud, see ongi meie hetkeseis. See oli reaalsuskontroll."

Mängu eel arvasid ajakirjandusveergudel näiteks Marek Lemsalu ja Viktor Mets, et praegusel koondisel puudub piisav võitlustahe. Sellest teemast rääkides läks Mets lausa põlema. "Ma ei oska midagi kommenteerida. Nad võivad rääkida, mis nad tahavad, mind absoluutselt ei huvita nende arvamus. Nad võivad seda öelda, aga mulle see korda ei lähe. Mina tegelen oma asjadega ja püüan teha neid nii hästi kui võimalik."

Mängueelsel pressikonverentsil mainis Mets, et hoolimata vastaste hirmtugevast tasemest oli Eestil plaan olemas. "Alati oli Zenjov või teisel poolajal Ojamaa vastaste viimase keskkaitsjaga üks ühe vastu. Meie söödukvaliteet aga ei lubanud meil neid sellesse olukorda panna, et nad oleksid saanud seda kasutada. Zenjov ühe korra sai hästi minna, kasutas võimaluse ära ning sai löögile, aga pall läks napilt mööda."