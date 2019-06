DELFI SAKSAMAAL | Aivar Pohlak Martin Reimist: meeskonna toetus on tal olemas. Kaotus Saksamaale ei ole koht, kus treener emotsionaalselt vallandada

"Arvan, et oleks väga rumal tõstatada see küsimus nii lühikese valiktsükli alguses ja pärast mängu Saksamaaga - oludes, kus kõigile, ka treeneritele on selge, et nad viivad läbi põlvkondade vahetust. Ükskõik kui suur see kaotus ka ei ole, hakata pärast Saksamaale kaotamist treenerit vahetama oleks rumal," sõnas Pohlak mängu järel ajakirjanikele.

Vutijuhi sõnul erineb praegune olukord kardinaalselt 2016. aasta septembrist, kui pärast 0:5 kaotust Bosniale vallandati toonane loots Magnus Pehrsson. "Magnusel ei olnud meeskonna sees enam tuge. Osa meeskonnast toetas teda, osa mitte ja selles olukorras ei olnud enam võimalik temaga edasi minna. Reimi puhul on toetus olemas, käisin just garderoobis ja nägin, mis nägudega mehed seal olid. Parem on lasta see vanker kraavist välja tirida kui hakata emotsionaalseid otsuseid tegema."

Pohlaku väitel oli aga sellest hoolimata tänane mängupilt kohutav.

"Tänase mängu kontekstis sattus meeskond väljakule väga staatilises seisundis. Mingit dünaamikat polnud, esimesest minutist peale. Ehk mõtlesid treenerid üle? Sakslased mängisid justkui maketi peal olevate nuppude vastu. Tahtejõu pealt seda mängu ei mängi, kui sa tuled väljakule nii staatiliselt."

Märksõnaks võiks lähiajal olla põlvkondade vahetus, millele vihjas Reim juba pärast mängu Põhja-Iirimaaga.

"Põlvkondade vahetus on natuke pooleli. Kõik ootavad ja loodavad seda. Ma ei tea, kas me üldse kunagi nii vana koosseisuga oleme mänginud - seitse mängijat algkoosseisus olid sünniaasta järgi vähemalt 30-aastased. Ehk saamegi sellest olukorrast nii üle, et järgmine põlvkond tirib meid sellest välja," arutles Pohlak.