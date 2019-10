DELFI MINSKIS | Vassiljev: tabeliseisu peale pole vaja palju mõelda

„Selle peale pole palju vaja mõelda,“ märkis Vassiljev, kes tõdes, et halvema õnne korral võibki punktiarve avamata jääda. „Iseenesest on kolm mängu veel jäänud. Kui võidaksime need kõik, siis EM-ile me ikka ei pääseks. Seetõttu peame võtma ühe mängu korraga ja püüdma mõnda asja parandada. Tuleb anda endast parim.“

35-aastane mängumees märkis, et tema enda vorm on koduse liiga lõppfaasis veel üsnagi normaalne. „Seisund on enam-vähem. Vahepeal oli keerulisem periood ja mänge oli palju. Tundub, et viiepäevane paus kohtumiste vahel tuleb juba kasuks. Tunnen end paremini ja loodetavasti homme veel paremini.“

Praeguste koondisemängude eel on Vassiljevil omajagu auru läinud ka temast valminud dokumentaalfilmi „Kastist väljas“ tutvustamise peale. „Hea, et see film välja tuli. Nüüd nägi kahe aasta pikkuse töö tulemuse ära. Tegelikult oli see minu jaoks huvitav kogemus. Film ei ole minu jaoks siiski kõige tähtsam. Kõige tähtsam on järgmine mäng,“ tunnistas Vassiljev, et eelkõige keskendub ta ikka palliplatsil toimuvale.