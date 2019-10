DELFI MINSKIS | Vassiljev: kahjuks oli post arvatavasti vale koha peal

„Mul oli hea võimalus värav lüüa. Lõpus oli Valgevenel võimalusi. Võib viigiga rahul olla. Meie jaoks on viigid väga tähtsad ja väärtuslikud, et oma eneseusku ja enesekindlust tagasi saada,“ oli Vassiljev kohtumise järel pigem ikkagi rahul. „Meil on uued näod koondises ja see on nende jaoks tugev väljakutse. Valgevene meeskond ei koosne papist poistest. Võõrsil saadud punkt on alati väärtuslik.“

Enda võimaluste kohta tõdes ta, et hea õnne korral oleks võinud ikka pall sisse minna. „Kahjuks oli post arvatavasti vale koha peal,“ tõdes ta lõbusalt. „Tegelikult õnnestus hea rünnak. Sergei (Zenjovi) poolt oli hea sööt. Õnnestus hea puutega lüüa. Vastased olid selleks hetkeks juba üle mängitud. Teise löögi ajaks olin natuke nihkunud õige koha pealt ära. Hakkasin pidurdama ja keha jäi palli alla.“

„Esimese löögi järel tulnud värav oleks ilusam olnud, kuid teine olukord jääb kripeldama,“ lisas ta.

Eesti koondist ootab nüüd pühapäeval ees Saksamaa. Novembris mängitakse veel Hollandiga. „Iga päev ei saa võimalust mängida selliste vastastega. Nad on tipud ja mängivad head jalgpalli. See on meie jaoks võimalus end proovile panna ja noortel võimalus end näidata. Ei ole midagi karta. Peame võimaluse üle õnnelikud olema,“ vaatas Vassiljev ette.