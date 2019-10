DELFI MINSKIS | Valgevene peatreener: Ragnar Klavani puudumine ei mõjuta meie mängu ühelgi moel

„Meeskonna kohta ei ole mingit erilist uudist, kõik on terved. Valmistume mänguks,“ tõdes Valgevene peatreener Mihhail Markhel mängueelse pressikonverentsi alustuseks. „Viimati mängisime Dinamo staadionil mullu Rahvuste liigas. Need olid meie jaoks edukad mängud. Pealinna naasmine (kaks eelmist kohtumist peeti Borissovis) on meie jaoks oluline. Loomulikult tunneme pinget. Kõik on aga heas tujus ja asjad lähevad plaanipäraselt. Olen siin staadionil ise mänginud ja mul on siit head mälestused.“

Vastasest rääkides tõdes Markhel, et eelkõige mõtlevad nad enda esituse peale. „Austame Eesti koondist, kuid võrreldes Tallinnas peetud kohtumisega püüame rohkem rünnata ja parandada enda mängu. Suurim erinevus on see, et mängime nüüd kodupubliku ees.“

Eestlased peavad neljapäevases kohtumises teadupärast hakkama saama kapten Ragnar Klavanita. Markheli sõnul see tõsiasi nende mängu ei mõjuta. „Meil on oma mänguplaan ja jääme sellele kindlaks. Keskendume rohkem oma mängule, mitte vastaste omale. Klavani puudumine meie mängu ei mõjuta,“ tõdes Markhel.

„Võõrsil saavutatud 2:1 võit suurendas seekordseks mänguks meie ootusi. Ootame staadionile rohkearvuliselt fänne ning loodame nende toetust. Loodetavasti saame sealt veel lisajõudu,“ sõnas valgevenelaste peatreener lõpetuseks.