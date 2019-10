DELFI MINSKIS | Kas Eesti vahetab esiväravavahti ning millise üllatuse Voolaid publikule pakub?

Kaitseliinis on asjad üsnagi selged. Ragnar Klavan jäi Cagliarisse pere juurde ning Joonas Tamm on kollaste kaartide tõttu mängukeelu all. Nii on keskkaitses väljakule oodata Karol Metsa ja Nikita Baranovit. Mets võtab sellisel juhul sisse vasakpoolse keskkaitsja ja Baranov parempoolse keskkaitsja rolli. Paremkaitses on juba aastaid kindlaks meheks olnud Taijo Teniste. Vasakkaitses on väljakule oodata Artur Pikka.

Kuna Voolaid tõdes, et mõttekohti on mitmeid, siis tõenäoliselt viitas ta väravavahi positsiooni kõrval veel ka poolkaitsele. Algkoosseisu pääsemises võivad üsna kindlad olla Konstantin Vassiljev, Mattias Käit ja Henrik Ojamaa.

Küsimärke tekitab juurde Sergei Zenjovi seganud vigastus. Lihastraumaga hädas olnud ääreründaja lõplik seisund selgus eilses trennis, kuid selle kohta saab avalikkus aimu alles ametlikke algkoosseisu nimekirju sirvides. Kõigi eelduste kohaselt tuleb Zenjovil leppida vahetusmängija rolliga.

Kahele vabale poolkaitsja positsioonile kandideerib ilmselt neli meest. Zenjovi asemel võivad paremal äärel koha sisse võtta Vlasi Sinjavski või Frank Liivak. Lisaks on vaba koht keskpoolkaitses Vassiljevi ja Kädi kõrval. Seal omavad kõige tõenäolisemalt algkoosseisu pääsemise võimalust Vladislav Kreida ja Ilja Antonov.

Arvestades, et eelmistes Voolaidi käe all peetud kohtumistes on alumise pookaitsja rolli täitnud Mets, siis tundub tõenäoline, et tema koha võtab üle Floras hea hooaja teinud Kreida. Tüübilt peaks just florakas olema kõige sarnasem asendaja. Kreida jaoks oleks see esmakordne algkoosseisu pääs Eesti koondises. Tasub meenutada, et peatreener lubas ju üllatusi. Delfi Spordi ennustuse kohaselt võtab paremal äärel koha sisse Sinjavski.

Tipuründaja osas on olukord lihtne. Valik tuleb langetada Erik Sorga ja Rauno Sappineni vahel. Sappinen on küll Sloveenia kõrgliigas löönud hiljuti kaks väravat, kuid kõigi eelduste kohaselt alustab algrivistuses Sorga. Flora ründaja tegi septembris koondise eest kaks korralikku esitust ning lisaks lõi ta Valgevene vastu ka värava. Nüüd ootab ju ees taas sama vastane.

Delfi Spordi ennustus algkoosseisu osas: Igonen, Pikk, Mets, Baranov, Teniste, Kreida, Käit, Ojamaa, Vassiljev, Sinjavski, Sorga.

Valgevene ja Eesti kohtumine algab Minskis Dinamo staadionil kell 19.00.