DELFI MINSKIS | Esimese suure võimaluse saanud Kreida: tahan olla sel positsioonil Eesti parim

„Euroopa tasemel kohtumistes on võrreldes Eesti liigaga teised kiirused. Esimesel poolajal oli liiga palju puuteid ja paar pallikaotust. Teine poolaeg oli minu ja terve meeskonna jaoks parem,“ rääkis Kreida. „Meil oli võimalik lüüa värav ja Valgevenel oli võimalus. Arvan, et viik on õiglane tulemus.“

„Esimene poolaeg oli minu jaoks soojendus. Teisel poolajal tegin juba oma tööd. Ma ei olnud halb ega hea. Väga tahtsin põhikoosseisu saada ja näidata oma oskusi,“ lisas poolkaitsja veel.

Kreida võrdles seekordset kohtumist taseme poolest Flora suviste euromängudega, kuid lisas, et närvipinge oli nüüd ikkagi suurem. „See on koondis ja tuleb kaitsta oma riiki. Seetõttu on surve natuke suurem,“ tõdes ta.

Tulevikku vaadates tõdes Kreida, et ta soovib tõusta kaitsva poolkaitsja rollis Eestis kindlalt parimaks meheks ja mängida regulaarselt rahvusesinduses. „See mäng näitas mulle, et pean rohkem töötama. Tahan olla iga mäng põhikoosseisus. Tahan olla Eestis esimene valik number kuue positsioonile,“ avaldas ta.