DELFI GRAAFIK | Eeldatavad algkoosseisud: kes alustavad Belfastis keskkaitses? Mis roll on Konstantin Vassiljevil?

Pinni peatreener Martin Reimi enne mängu palju tahad, erinevalt oma üle-eelmisest eelkäijast Tarmo Rüütlist tema 24 tundi enne avavilet koosseisu välja ei anna. Isegi mitte ühte hädist vihjet ei tule. Nii palju õnnestus suleseppadel siiski teada saada, et kuna mäng tuleb võitluslik ja musta kaitsetööd peab ilmselt palju tegema, valitakse vastavalt sellele algkoosseisu ka sobivad kujud.

Mida see võib tähendada tänases Eesti Päevalehes avaldatud eeldatavale algkoosseisule? Vaata graafikut!

Esiteks arvab Delfi jalgpallitoimetus (hetkel koosseisus Gunnar Leheste ja Raul Ojassaar, Madis Kalvet viibib puhkusel), et kuigi Nikita Baranov on Bulgaaria kõrgliigas Beroe meeskonnas sel aastal igas mängus platsile pääsenud, siis Madis Vihmann sobib oma pikkuselt ja kehaehituselt 193-sentimeetrist Glasgow Rangersi tipuründajat Kyle Laffertyt (eeldusel, et ta võõrustajate meeskonnas alustab) paremini takistama. Seda juba puhtalt pikkuse pärast - värskelt norralaste Stabaekiga liitunud Vihmann on 195, Baranov 184 cm pikk.

Ülejäänud asetustest ei soovi me samuti taganeda (tunnistame, et graafik sai valmis joonistatud enne eileõhtust pressikonverentsi). Zenjov ei vasta küll ühegi nurga alt pikale ja jõulisele musta töö rügaja tüübile, kuid kasvõi sügisene mäng võõrsil Kreekaga näitas, et ta suudab äärel teravusi tekitada ning kontravõimalustest üht-teist värava ette tekitada.