DELFI FOTOD | Vassiljevi endine tiimikaaslane matšist Eestiga: mõlemal meeskonnal on omad probleemid olnud. Favoriiti siin pole

"Lõpuks oleme Eestis kohal. Pidime mängima ju kevadel juba, aga ei saanud ja korooonaviiruse tõttu jäi ka tänavune Balti turniir ära," rääkis mängueelsel pressikonverentsil leedulaste peatreener Valdas Urbonas. "Meeskonnaga olen rahul. Homne mäng pole ainult sõpruskohtumine, vaid hea võimalus vaadata üle kõik taktikalised lahendused. Ootame parimat tulemust ja läheme võidu jahile."

Mängu eel tabas leedulasi tagasilöök, kui selgus, et kaitsja Dominykas Barauskas on nakatunud koroonaviirusesse. Mõistagi Barauskas meeskonnaga kaasa reisida ei saanud. "Meeskonda see kuidagi mõjutanud pole. Lihtsalt olukord on selline, viirus on kogu aeg meiega," lisas Urbonas.

Mängijatest oli pressikonverentsil kohal ääreründaja Arvydas Novikovas. Leedulase sõnul homme kumbki koondis favoriit pole. "Mõlemal meeskonnal on omad probleemid olnud. Favoriiti siin pole. Kohtumine tuleb raske."

Siiski läheb Leedu koondis mängule vastu hea tunde pealt. Nimelt alistati viimases mängus UEFA Rahvuste Liiga raames 1:0 Albaania. "See mäng oli meeskonnale ja fännidele väga tähtis. Meie eesmärk on alati kõige kõrgem. Praegu on alagrupis kõigil võimalused, sest igal koondisel (Leedu kuulub ühte gruppi Kasahstani, Albaania ja Valgevenega - toim) on kolm punkti. Kõik algab nullist pihta," sõnas Novikovas.

Muideks, Novikovase näol on tegemist Konstantin Vassiljevi endise meeskonnakaaslasega. Nimelt kuulusid mõlemad mehed 2017. aastal koos Poola klubi Jagiellonia Białystoki ridadesse. "Mul on temast ainult head mälestused. Ta on väga hea mängija," kiitis leedulane.

Leedu jalgpallikoondise mängueelne treening: