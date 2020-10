DELFI FOTOD | Põhja-Makedoonia peatreener: Eesti on hea meeskond, austame neid väga

Põhja-Makedoonia tuli Eestisse hea enesetunde pealt, kui neljapäeval alistati järgmise aasta jalgpalli EM-i play-offi poolfinaalis 2:1 Kosovo. Seega on makedoonlased kõigest võidu kaugusel suurturniirist.

"Saime neljapäevasest võidust vägeva emotsiooni ja tähistasime võitu, aga praeguseks on see juba möödanik. EM-ist lahutab meid nüüd üks mäng. Praegu on aga meie tähelepanu homsel mängul Eestiga ning valmistume selleks nagu igaks teiseks. Ootan oma mängijatelt kõige paremat esitust," rääkis mängueelsel pressikonverentsil Põhja-Makedoonia peatreener Igor Angelovski.

Makedoonlased alustasid Rahvuste liigat võidu ja viigiga ning hoiavad nelja punktiga C-liiga teises alagrupis esimest kohta. Eesti on kahe kaotusega neljandal ehk viimasel kohal. "Olen Eestit jälginud ja austan neid, sest nad on hea meeskond. Nad said septembris küll kaks kaotust, aga vastased olid tugevad. SPAL-is mängiv Georgi Tunjov on noor talent ja Konstantin Vassiljev kogenud mängumees. Suur osa Eesti mängijatest on Floras, kes jõudis Euroopa liigas play-off'i, kohtudes Zagrebi Dinamoga. Kokkuvõttes esinesid nad eurosarjas hästi. Austame vastast, aga usume endasse ja oleme täiesti valmis homseks mänguks," rääkis Angelovski.

Lilleküla staadionil pannakse pall mängu kell 19.