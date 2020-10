DELFI FOTOD | Märten Kuusk Tamme ja Metsa eemale jäämisest: minu võimalus on nüüd tulnud

"Mis mõtteid ikka tekitab, alati tuleb valmis olla. Iga jalgpallur tahab mängida nagu minagi. Nüüd on see võimalus tulnud," sõnas pressikonverentsil Kuusk, kellele lisaks on keskkaitsjatest veel nimekirjas Nikita Baranov, Kristjan Pelt ja Henrik Pürg.

Kuusk läheb koondisemängudele vastu hea ettevalmistuse pealt, olles viimaste nädalate jooksul saanud Flora särgis teha kaasa kolmel euromängul. "Mingil määral kindlasti (aitab kaasa), tugevad mängud on all. Tase on ikkagi kõrgem kui Premium Liigas keskmine tase. Mõnevõrra annab enesekindlust kindlasti juurde," tõdes Kuusk.

Mis võib homses mängus määravaks saada? "Tegu on võrdsete võistkondadega. Võitlusvaim ja kiire valmisolek esimestest minutitest peale," tõi Kuusk välja. "Kindlasti saab määravaks kaitsetöö, kui selle hästi ära teeme ja omad ees ära lahendame, siis see on põhiline."

