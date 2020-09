DELFI FOTOD | Konstantin Vassiljev Euroopa liiga mängust: ei tohi mõelda, et mis juhtub, kui ei võida

"Me ei pea seda pinget enda õlule panema," rääkis Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil. "Tihti oligi nii, et Eesti klubid ei olnud Euroopas väga edukad. Me lihtsalt väga tahame, et läks hästi ja selle mõttega lähemegi."

"Me ei mõtle nii, et mis juhtub, kui me ei võida," jätkas poolkaitsja. "See ei ole hoiak, kuidas peaksime minema. Tahame võita, aga pall on ümmargune ja me ei tea, kuidas kõik läheb lõpuks."

Enda vormi kohta sõnas Vassiljev, et sai pärast koondisepausi veidi puhata ka. "Pigem tunnen ennast hästi. Füüsilist väsimust pole ja pole mõtet ka sellest väga palju mõelda. Mängud tulevad nii kiiresti üksteise otsa, et kui hakata väsimusest mõtlema, siis kindlasti väsid. Sain koondisepausi ajal puhata ka, selles mõttes läheme uue emotsiooniga mängima," lisas Vassiljev.

Flora ja Reykjaviki mängus pannakse pall mängu neljapäeva õhtul Lilleküla staadionil kell 19.30. Delfi kajastab mängu tekstipõhise otseblogi kaudu.