DELFI FOTOD | Flora sai euromängu eel hea uudise. Peatreener Henn: näeme kindlasti võimalust minna edasi järgmisesse ringi

Mängu eel olid küsimärgid Matvei Igoneni, Ken Kallaste ja Michael Lilanderi osas. Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul on kõik mängijad vigastused paranenud või paranemas. "Lõplikult selgub see mängus, aga pigem on väljavaated head. Eriti just Lilanderi ja Igoneni puhul - nad on saanud paar päeva väga hästi treenida. Keniga selgub (olukord) ehk mängus."

Lisaks oli kolmapäevasel treeningul tagasi ründaja Mark Anders Lepik, kes pidas viimase kohtumise juulis. Siiski pole veel selge, kas mees homme mängukõlbulik on. Henni sõnul on Lepiku naasmine igatepidi hea uudis. "Ta on teist tüüpi ründaja (võrreldes Rauno Sappineniga - toim). Selline sirgjoonelisem kuju kulub kindlasti ära."

Henn tõi murekohana välja, et vastastest just liiga palju informatsiooni neil hetkel pole. "Paraku on Islandi liigaga seis selline, et Instatist ja interneist pole väga palju infot saanud," tõdes loots. "Kui oleme arvestanud sellega, et üritame võimalusel minna vastast koha peale vaatama, siis ka seda võimalust meil seekord ei ole. Kindlasti teatud info on olemas ja usun, et mängijatele oleme seda piisavalt andnud. Seega teatud ettekujutus nende mängust on olemas."

Meistrite Liiga esimeses eelringis jäi Flora mäletavasti penaltiseeria järel alla Leedu meistrile Marijampole Suduvale. "Ma arvan, et tervikuna oli Suduva mäng tagasiside selles osas, mida peame parandama. Meeskonna jaoks on veel nüansse, et mida tuleks lihtsalt paremini teha," jätkas Henn.

Kuidas tundub senise informatsiooni põhjal tasemevahe Suduva ja Reykjaviki vahel? "See selgub ikkagi lõplikult homme. Üks asi on kindlasti videopilti hinnata, aga väga raske on jõudude vahekorda määrata. Nendes mängudes, mida näinud oleme, on tase olnud väga erinev."

Henn lisas, et homse mängu eel on Flora harjutanud rohkem ka penalteid. "Mitme nädala vältel ei ole, aga oleme neid rohkem löönud küll. Mänguolukorda on treeningul luua praktiliselt võimatu, aga oleme oleme püüdnud tekitada keskkonna, kus nad saavad korraks löögiringi läbi teha, et tekitada kindlust."