DELFI BELFASTIS | Põhja-Iirimaa peatreener veetis eilse õhtu Youtube'i seltsis 2011. aasta valusaid kaotusi meenutades

"Vaatasin neid mänge eile õhtul Youtube'ist. Need olid pettumust valmistavad, aga üks asi, milles me oleme palju paremaks saanud, on mängud viienda ja kuuenda loosipoti meeskondade vastu. Need olid meie jaoks varasemalt keerulisemad, aga me oleme tohutult arenenud - eelmises tsüklis võtsime nende vastu 12 punkti ja enne seda 10," rääkis O'Neill, kelle käsutuses on homme mitmeid pallureid, kes ka 2011. aasta septembris ja oktoobris Tallinnas ja Belfastis platsil käisid.

"On hea, et meil on mängijaid, kes nendes kohtumistes osalesid. Sellised kogemused tulevad kasuks, kui sa tahad selle (kaotuste) kordumist vältida. See muidugi ei tähenda, et homme ei tuleks keeruline mäng. Oleme Eesti mänge Rahvuste liigas põhjalikult vaadanud. Kellelgi polnud nende vastu kerge. Sellest ei tule ühepoolne mäng."

Põhja-Iirimaa kapten, Šotimaa tippklubi Glasgow Rangersi poolkaitsja Steven Davis rõhutas, et selle nädala kodumängud Eesti ja Valgevene vastu on edasipääsulootuste mõttes võtmetähtsusega. Samade vastastega, kes eeldatavasti heitlevad meie grupis eelviimase ja viimase koha pärast, kohtutakse ka järgmises koondiseaknas 8. juunil Tallinnas ja 11. juunil Borissovis.

"Tegu on ilmselgelt väga keerulise grupiga, aga need kaks kodumängu annavad meile võimaluse teha positiivne algus. Peame üritame panna end positsiooni, kus meil on pärast esimest nelja mängu võimalik siin grupis midagi korda saata," ütles Davis.