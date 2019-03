DELFI BELFASTIS | Martin Reim mängu alguse ärevusest: ma pole ajukirurg ja meeste sisse ei näe

Eesti kaotas 2020. aasta EM-valikturniiri avamängus võõrsil Põhja-Iirimaale 0:2. 56. minutil sahistas võrku Niall McGinn, 75. minutil realiseeris penalti meeskonna kapten Steven Davis.

"Ma ei ole ajukirurg ja nende pähe ei näe. Tegelikult olid ka vastased esimesed 15-20 minutit natuke rabedad. Aga tõepoolest, kui me esimesel poolajal mingil ajal surve alla jäime, vajusime poolkaitsjatega liiga kaitsjatele otsa. Siis hakkasid poolkaitsjad julgestama äärekaitsjad, mida tegelikult peaks tegema seesmine keskkaitsja," nentis Reim.

"See plaan, mis me oma asetuse ja formatsiooniga soovisime saavutada, rünnakul ei toiminud. Sellel on kaks põhjust: esiteks ei läinud meie kaitsjate ja poolkaitsjate söödud adressaadini ja teiseks jäime üks-ühele duellides kaotajateks ning sealt tulid paljud pallikaotused. Teine asi: tihtipeale ei julgenud me äärtel nii agressiivselt pressida, kui kõrgemale tõusmiseks vaja oleks. Viiene kaitseliin ei ole mõeldud selleks, et me ainult viiekesi rivis seisaks, vaid see peaks olema pidevalt neljane. Paraku polnud väljaastumised piisavalt agressiivsed ja kiired."

"Plaan oli, et äärekaitsjad tõusevad kõrgemale pressingusse. Meil on selleks piisavalt mehi taga, et üle tulla, aga mobiilsust või jõudu, millega seda teha, meil napib," lisas Reim.

Kui oluline roll oli Eesti mänguplaanis paremkaitsjal Taijo Tenistel, kes soojendusel reielihast venitas? "Kõik teavad, et Taijo on meile väga oluline. Nagu ka kõik teised mängijad, kes siin on. Aga see ei olnud küll mingisuguseks põhjuseks... (Teniste välja vahetanud) Gert Kams on kogu aeg tubli olnud."