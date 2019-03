DELFI BELFASTIS | Kuidas mõjutab koondise tööd abitreener Kivisilla puudumine? Reim: unetunde jääb vähemaks

Tänasel pressikonverentsil uuriti, kuidas tema eemaolek meeskonna rutiini muudab. Peatreener Martin Reim: „Töö muudab tihedamaks, unetunde jääb vähemaks. Peame treeneritega suutma ära teha suurema töö, kuid Janno on meil pidevalt nõupidamistel olemas. Tänapäeva tehnika on imeline. Naersime just, et võime varsti kõik oma arvutite taga koosolekut pidada.”

Reim tunnistas samas, et Kivisilla distantsilt olukorra jälgimine võib mõnes mõttes isegi kasulik olla. „Tal on oma nägemus asjadest, mida ta kõrvalt näeb ja mida meie siit kuhugi üles laema. Võimalus natuke teise nurga alt ja kaugemalt vaadata,” lisas Reim.

Eesti jalgpalliliidu pressiteate kohaselt käis Kivisild erakorralisel operatsioonil möödunud laupäeval Tallinnas. Lõikusest taastumine on kulgenud hästi. Kas abitreener saab osaleda 26. märtsil maavõistluses võõrsil Gibraltariga, on veel selgumisel.

Põhja-Iirimaa – Eesti valikkohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 21.45. Otsepilti näitab ETV2, Delfi vahendab mängu käiku kohapealt tekstipõhises otseülekandes.

