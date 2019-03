DELFI BELFASTIS | Konstantin Vassiljev: kalkuleerida pole mõtet, võidelda tuleb!

Homme kell 21.45 algab uus EM-valikturniir. Õhus on uus lootus. Grupp on ränkraske (Saksamaa, Holland, Valgevene, Põhja-Iiirimaa). Kuid pall on ümmargune. Endiselt.

„Raske öelda, mis sellest ajast kaasa võtta. Meil on lihtsalt mõned mängijad – nagu ka vastastel -, kes tolles mängus osalesid. Nii need meenutused elavad. Teame, et väljas on võimalik võita ja selle mõttega ka homme mängule lähme,” ütles Vassiljev.

„Meil on väga tugev grupp ning pole mõtet kalkuleerida, kust need punktid võtta, vaid tuleb nende eest võidelda! See siin on meie esimene proov.”

Koondise peatreeneri Martin Reimi sõnul tuleb homsest mängust Eesti poolt vaadatuna „hull meetrite maha jooksmine”. Kas Poola klubist Gliwice Piastist „pantvangist” FC Florasse pääsenud Vassiljev on selleks võitluseks füüsiliselt valmis? „Neid mänge on nii palju ja erinevaid... Me võime küll eeldada, milline see mäng tuleb, aga tõsi on see, et me saame alles mängus aru, millega on tegemist. Prognoosida on raske. Äkki põhjaiirlastel on mingi teine plaan, millest me ei tea. Loodame, et meie plaan töötab,” vastas Vassiljev.

” Koosseisu valikul pean silmas seda, kuidas meie plaan kõige paremini ellu saaks viidud. Martin Reim



Milline see „meie plaan” täpsemalt on, Reim endale omaselt avaldada ei soovinud. Ridade vahelt võis välja lugeda, et väljakule pääsevad võimalikult pikad ja füüsiliselt tugevad pallurid.