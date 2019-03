DELFI BELFASTIS | Kapten Mets avaväravast: ründaja tegi kastis kaks puudet, kui meie neljakesi ümber olime - lubamatu!

"Eksisime mõned korrad mänguplaanis nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Sealt neil võimalused tekkisid. Vajusime kohati meeskonnaga ära. Oleksime pidanud neid ülevalt poolt survestama. Nad pääsesid meie väravale liiga lähedale ning kui me ka palli võitsime, olime juba liiga sügavale langenud. Leida head käiku ja tulla pressi alt välja on keeruline," lausus kaitsva poolkaitsja rolli täitnud Mets.

Mängule vajutas pitseri kodumeeskonna 56. minuti avavärav, mille pikakasvuline Kyle Lafferty värava all Niall McGinnile suurepäraselt ette valmistas. "Seal oli mitu viga järjest. Lõppkokkuvõttes tegi ründaja kastis kaks puudet, kui meie neljakesi ümber olime - see on lubamatu! Sealt suutis ta veel anda väga kvaliteetse söödu lööjale. Suur ja kollektiivne eksimus."

Teise värava sepistas Põhja-Iiri kapten Steven Davis 75. minutil penaltist, mille põhjustajaks Mets ise oli. "Tagantjärele mõeldes olin ise trahvikastis naiivne. Vastane oli seljaga värava poole ega kujutanud endast mingit ohtu. See oli duell, mille oleksin võinud kaotada. Aga ma tahtsin seda võita. Oli minimaalne kontakt vastasega ja kohtunikule sellest piisas. See on etteheide mulle endale."

Pressing ei olnud midagi ulmelist

Kas midagi Belfastist positiivset kaasa üldse on võtta? "Kaotus on kaotus, aga kindlasti on siit midagi positiivset võtta. Kohati suutsime palliga jõuda positsioonile, kus puudu jäi vaid tsenderduse kvaliteedist. Neid perioode oli mitu. Vaheajal läksime riietusruumi positiivse emotsiooniga. Mäng ei olnud nii halb, nagu praegu emotsiooni pealt tundub."