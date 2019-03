DELFI BELFASTIS | Kaks Eesti koondise mängijat jõudsid esmaspäevaõhtusele treeningule otse lennukist

Kuna nädalavahetusel olid paljudel veel liigamängud, jõudsid 23 mängijat ja treenerite tiim Belfasti eri teid pidi ja erinevatel aegadel. Nii näiteks saabusid osad mängijad esmaspäeval ning paar neist ei jõudnud hotelli kohvreidki ära viima - Poola kõrgliigas Legnica Miedzis mängivad Artur Pikk ja Henrik Ojamaa jõudsid esmaspäevaõhtusele treeningule otse lennukist.

Eesti jalgpalliliidu pressiesindaja Sander Jürjens tutvustas põgusalt koondise päevakava: "Käisime esmaspäeval meeskonna hotelli ümbruses veidi jalutamas, et värsket õhku saada. Koosolekutega alustasime õhtul, sest kõiki mängijaid polnud veel saabunud. Õhtuse esimese treeningu tegime Crewe Parkil (Mid-Ulster jalgpalliliiga klubi Crewe United F.C. kodustaadion - toim), mis on meie hotellist lühikese bussisõidu kaugusel. Sealt naastes algasid esimesed koosolekud ja sarnases rütmis liigume ka mängu poole. Suuremad treeningud toimuvad õhtuti, aga oleme aktiivsed ka päeval, mahutades nende vahele vajadusel mõned koosolekud."

Mängijate tervis paari päevaga õnneks halvemuse suunas muutunud ei ole. Keskkaitsja Joonas Tamme "robokopi haav" (Martin Reimi väljend pühapäeval lennujaamas - G.L.) oli varem teada ning tema saab spetsiaalse käetoe abil treenida ja mängida. "Kõik mehed osalesid kohe esimesel treeningul ja keegi vigastada saanud pole," kinnitas Jürjens.

Põhjaiirlased on Jürjensi sõnul Eesti koondise suhtes olnud väga külalislahked. "Pühapäevase Püha Patricku päeva tõttu oli ka esmaspäev siin vaikne, sest mitmed asutused olid suletud, aga saime kõik vajalikud toimingud tehtud. Kuigi esmalt välja valitud väljak polnud siin kasutuskõlblik, siis saime võimaluse treenida Crewe Unitedi platsil. Meid on hästi vastu võetud. Kõik esmavajalik on olemas, ööbimistingimused väga kenad ja inimesed sõbralikud," lausus ta.