DELFI AMSTERDAMIS | Voolaid homsest algkoosseisust: naabrimeestel peab ka saunas millegi üle jaurata olema

"Teatud taktikalisi asju tegid põhjaiirlased hästi, mitte ainult Hollandi, vaid ka teiste vastu. Treeneritena vaatame me, mis on parimad võimalikud lahendused, mis seostuvad meie võimetega. Eks me võtame midagi kõikidest mängudest, ka Valgevene-Saksa, Valgevene-Holland. Need nüansid on Euroopa tipptrendid. Vaatame, mis meile neist sobiksid ja eks me sealt mõnikord ikka midagi saame," vastas Voolaid.

9. septembril kodus Hollandile 0:4 kaotatud mänguga võrreldes tuleb Eestil keskkaitsja Karol Metsa sõnul tähelepanelikum olla tsenderduste kaitsmisel. "Kodus jäime tenderduste kaitsmisel natuke hätta. Nad küll palju kasti ei löönud, aga kui lõid, tuli sealt ka värav. Tulemus sõltub paljuski sellest, palju me suudame ise palliga mängida, momente tekitada ja neid ka kaitsma panna. Palliga mängus saame kindlasti juurde panna. See annaks ka meile võimaluse vahepeal palliga puhata," lausus Mets.

"Klassikaline tõde on, et algus on alati raske. Mängud suurtega on näidanud, et meil on lõpuni välja raske. Holland pani Eestis lõpu poole mingi käigu juurde ja sai värava löömise hoo üles. Peab vaatama, et me nad õigel ajal pidama saaks. Neid ülesandeid, mis me võistkonnale püstitame, ei ole üks vaid mitu. Peame oma ülesannetes head olema, siis saame loota tulemusele, mis kõiki rahuldab," ütles Voolaid.