DELFI AMSTERDAMIS | Mets hollandlaste bravuurist: kui ma laseks nende väljaütlemistel end kõigutada, oleks nad mingi eelise juba saanud

Hollandi peatreeneri Ronald Koemani sõnavõtust jäi mulje, et kodumeeskonna eesmärk pole homme mitte ainult Eestit võita, vaid teha seda võimalikult suureskooriliselt. "Ma tahan homme näha, et mängijatel oleks motivatsiooni, õige mänguvaim ja kvaliteet, et pakkuda täismaja publikule head mängu, lüüa väravaid ja see mäng võita," ütles Koeman, kelle hoolealused laupäeval mängus Põhja-Iirimaaga piirdusid 0:0 viigiga.

"Kui ma laseks nendel asjadel, mida nad pressikonverentsil välja ütlevad, ennast kõigutada, oleks nad juba mingi eelise saanud. Igaühel on vaba voli öelda, mida nad soovivad. See ei muuda mind ekstra kurjaks või pane tahtma kellelegi jõhkralt jalga panna," ütles Mets.

Voolaiu sõnul pole hollandlaste bravuurikates avaldustes midagi üllatavat. "Kes selle kultuuriruumiga tuttav on, see teab, et see kõrksus ja eneseuhkus käivad nende rahvuse eripära juurde. See, et nad suhtuvad meisse üleolevalt, käib teatud mõttes tippjalgpalli juurde. Treeneritena on meie asi mitte mängijaid üles ässitada, vaid kasvatada neid sõltumata vastasest mehiselt ja motiveeritult võitlema. Tõeline sportlane suudab iga vastase vastu endas hea sportliku viha üles leida, ennast üles ässitada ja vastavalt käituda. See peab tulema loomulikult, mitte nii, et ma riietusruumis ütlen, et nad ütlesid nii ega arva meist midagi. Mingis mõttes me neid asju mainime, aga mitte ülerõhutatult. Peame pigem jalgpallilisi asju hästi tegema, sest seal on meie hädad rohkem peidus. Minu jaoks on rusikaga vastu rinda tagumisest suurem mure see, kuidas vabale kaaslasele söötu anda," lausus Voolaid.