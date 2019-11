DELFI AMSTERDAMIS | Konstantin Vassiljev: ma ei näe põhjust, miks peaksime treenereid vahetama

Teatavasti oli tegemist Voolaidi praeguse lepingu viimase mänguga. Tema tulevik selgub Delfile teadaolevalt 15. detsembril koguneval Eesti jalgpalliliidu juhatuse koosolekul.

"Ma ei näe põhjust, miks peaksime treenereid vahetama ja välismaalt abi otsima. See ei muuda midagi. Omad mehed usuvad alati natuke rohkem meie võimetesse ja see annab ka meile enesekindlust. Nagu näitas ka Tarmo Rüütli periood, siis oli usk tunduvalt suurem kui mingid taktikalised nipid. See treenerite tiim on küll noorem kui Rüütli, aga pigem sarnase käitumise ja suhtumisega," sõnas Vassiljev.

"Meil oli pikk periood, kus me mängisime väga konservatiivselt. Praegune treenerite tiim usub, et võime natuke paremini mängida. Need noored, kes peale tulevad, usuvad seda ja mina isiklikult ka. Kui tahame millalgi kuhugi jõuda, siis ainult kaitsmine seda tulemust ei too. Peame ka rünnakul palliga head olema. Nendel treeneritel polnud võimalus seda sõprusmängus proovida. Nad said kohe kaks võimalust Hollandi ja ühe Saksamaa vastu. Järgmine aasta tuleb ilmselt lihtsam, sest sõpruskohtumisi on rohkem. Meil on küll pikk tee minna, aga usun, et nende treeneritega võiks see õnnestuda."

Tänast mängu 9. septembri kodumänguga võrreldes, mille Eesti kaotas Hollandile 0:4, ütles Vassiljev: "Tulemus oli natuke teine. Raske hinnata, kas see parem mäng oli. Aga kui tahame järgmisele tasemele jõuda, peab mõnikord ka selliseid mänge olema. Tegime natuke lollusi ja ehitasime endale väravaid. Enesekindlus muutus liiga suureks ja sellisel tasemel koondis kasutab selle kohe ära."