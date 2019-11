DELFI AMSTERDAMIS | Ken Kallaste: pigem kaotan sellise mänguga 0:5 kui pikka palli ette pekstes 0:2

"Hollandlased on tehnilised ja kiired poisid. Ikkagi tippsats. Kiigutasid senikaua, kuni tekkisid augud ja kasutasid oma võimalused ära. Tsenderdus kasti ja võideti duell. Nii lihtne see jalgpallis on," ütles Kallaste, kes nägi avaväravas pisut ka enda süüd. "Jäin natuke kaua De Jongi taha. Üritasin tagada, et ta teravat palli kasti ei paneks, aga ikkagi pani selle taha posti ära. Oleks võinud kiiremini peale minna. Liiga vabalt lasin panna. Aga nii nad mängivad - tekitavad igale poole ülekaalu."

Positiivse poole pealt tõi Kallaste välja Eesti mängijate julguse rünnakuid lühikeste söötudega üles ehitada ning üheksa pealelööki maailma tippkoondise vastu. "Treenerite tiim on andnud mängijatele enesekindlust, et sellise satsi vastu pole midagi kaotada, tuleb olla palliga julge, et saaksime ka rohkem hingata. Ma pigem kaotan sellise mänguga 0:5 kui et pikka palli ette pekstes 0:2 - see ei vii Eesti jalgpalli kuskile. Praegu on näha, et meil on idee, mismoodi mängida ja vabu tsoone leida. See võtab veel natuke aega, aga on mäng-mängult paremaks läinud. Oleme palliga julgemalt mänginud, vahet pole kes vastas on. Usun, et ka Eesti rahvale meeldib selline mäng rohkem," sõnas Kallaste.

"5:0 on muidugi palju. Ei ole lõbus siit ära minna. Mängisime kohati natuke liiga arrogantselt. Aga ei saa öelda, et täna halb mäng oleks olnud. Meil oli ikkagi päris palju pealelööke. Meil on häid noori peale tulemas. Usun, et läheb natuke aega ja me teeme selle arenguhüppe."