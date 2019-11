DELFI AMSTERDAMIS | Hollandi peatreener Ronald Koeman: tahan täismaja publikule pakkuda võiduka mängu

"Ma tahan homme näha, et mängijatel oleks motivatsiooni, õige mänguvaim ja kvaliteet, et pakkuda täismaja publikule head mängu, lüüa väravaid ja see mäng võita," ütles Koeman, kes hoolimata EM-finaalturniirile pääsemisest sai pärast viimast viigimängu Põhja-Iirimaaga kohalikus meedias omajagu nahutada.

"See ei olnud kaugeltki parim esitus, mis me oleme teinud. Me ei saavutanud oma kõrgeimat taset. Meil polnud teisel poolajal kastis piisavalt mängijaid ning viimases faasis ei langetatud õigeid otsuseid. Põhja-Iirimaa tegi väga hea mängu. Nad näitasid, et võivad paljudele meeskondadele pahandusi tekitada. Kaks korda tegid nad seda meiega."

Hollandi olulisematest puudujatest ei näe homme Johan Cruyff Arenal mängimas Euroopa parimaks jalgpalluriks valitud Liverpooli keskkaitsjat Virgil van Dijki, kes jääb eemale isiklikel põhjustel. Tema asemel kannab kaptenipaela täna pressikonverentsil osalenud Liverpooli poolkaitsja Georginio Wijnaldum.

"Muidugi tunneme me temast (Van Dijkist) puudust. Me ei nimetanud teda ilmaasjata kapteniks ning teda ei valitud ilmaasjate Euroopa parimaks mängijaks. Aga meil on mehi, kes võivad teda sel positsioonil asendada," ütles Koeman.

Kui jutt läks järgmisel suvel toimuva EM-finaalturniiri ja Hollandi võimaluste peale karikas pea kohale tõsta, tõdes Wijnaldum, et tulpidemaa koondis on selle valiktsükli jooksul oma arengus suure sammu edasi teinud. Ühe näitena selle kohta nimetas ta ära ka võõrsilmängu Eestiga 9. septembril (4:0).