Cagliari mängis Itaalia kolmanda liiga meeskonnaga viiki, Klavan väljakul ei käinud

Catania pääses kohtumist 9. minutil Davis Curiale tabamusest juhtima, Cagliarile päästis viigi Joao Pedro värav 87. minutil. Kaks päeva varem Türgi suurklubi Istanbuli Fenerbahce vastu täismängu teinud Klavan reedeses kohtumises platsile ei jooksnud.

Cagliari on senise suve jooksul pidanud kaheksa sõpruskohtumist ning neist on võidetud kolm, kaotatud üks ja neli on lõppenud viigilise tulemusega.

Uus hooaeg algab Sardiinia klubi jaoks 18. augustil Itaalia karikasarja esimese ringi kohtumisega. Serie A-ga tehakse algust nädal hiljem, kui võõrustatakse Brescia meeskonda.