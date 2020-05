Brent Lepistu: selle segaduse ja furoori olete teie ise tekitanud, meie lähme eluga edasi

Eelmisel nädalal avalikustas klubist lahkunud ukrainlane Juri Tkatšuk kodumaa meediale, et Levadias vähendati 1. aprillist mängijate palku 50 protsenti ning kuna klubi polnud nõus enam tema korteri rentigi kinni maksma, ei näinud ta muud varianti kui leping lõpetada. Eile tehti lõpparve ka väravavaht Sergei Lepmetsaga, kes läks tööle Tallinna Munitsipaalpolitseisse.

Küsimusele, kuidas kahe põhimängija lahkumine teistele mängijatele mõjus, vastas Lepistu: „Kuidas ta ikka mõjub... Meil on meeskonnas 26 mängijat. Nagu elus ja erinevates oragnisatsioonides ikka – inimesed tulevad ja lähevad. Selles mõttes loodus tühja kohta ei salli. Ma arvan, et selle segaduse ja furoori tekitate teie, meedia – mitte üldse halvaga. Elus juhtub selliseid asju. Mis me nüüd teeme siis? Ega me selle peale mõtlema ei jää. Lähme oma eluga edasi ja oleme väga enesekindlad, et suudame sel aastatl tiitli koju jätta.”

Levadia alistas Premium liiga teises voorus täna kõrgliiga uustlnuka JK Legioni 2 : 0. Esimene värav lasi end 37 minutit oodata, kuid Lepistu sõnul meeskonnas närvilisust tunda ei olnud.

„Võistlusmomendist on palju aega möödas. Mõned asjad on natuke kadunud, aga küll me need paika saame. Nägite ise, et söödukvaliteet oli alla igasugust arvestust. Tähtis oli pann pall pigem liini taha, tekitada võitlust, mängida teiste pallide peale. Mängu otsustas see, kes rohkem kahevõitlusi võitis,” sõnas Lepistu.

„Närvilisust polnud. Eeldasime, et oleme kõvasti paremas füüsilises konditsioonis kui Legion. Olime täiesti kindad, et kui esimesel poolajal ei tule, siis teise poolaja teises pooles väsib vastane ära ja meil hakkab rohkem võimalusi tekkima. Plats oli natuke kuiv, mängutunnetus oli ära kadunud. Raske oli mängu enda kontrolli alla saada. Oli selline edasi-tagasi või korvpalli keeles „jookse-viska mäng”. Legion sai päris palju nurgalööke, mis andis neile enesekindlust ise rohkem võimalusi tekitada.”