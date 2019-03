"Ta ütles meile, et tema vastu tuntakse mujalt huvi. See tähendab, et tema pea on täidetud üleminekumõtetega," vahendab Breda peatreenerit vi.nl, kirjutab Soccernet.ee.

Üleminekuaken püsib avatuna näiteks Skandinaavias, mis on väidetavalt Metsa sihtkoht.

Mets liitus Bredaga 2017. aasta suvel Norra kõrgliigast Stavangeri Vikingust, kus ta mängis kolm aastat.

