BLOGI | Valus kaotus: Eesti jalgpallikoondis jäi Ukrainale alla teise üleminuti õnnetust väravast

Ukraina - Eesti

MÄNG LÄBI! Ukrainale 1:0 võit!

Bezus lööb peale. Pall on suundumas värava parema nurga suunas. Müüris olnud Zenjov saab pea pallile vahele ja sealt maandub pall värava vasakus nurgas. Igonen on võimetu...

VÄRAV! Ukraina kasutab karistuslöögist olukorra ära ja läheb teisel üleminutil 1:0 juhtima!

Kreida jääb Bezuse pidurdamisega hiljaks. Ukrainale karistuslöök.

Kohtunik annab kohtumisele kolm lisaminutit.

Sobol teeb Tenistele haiget ning näeb kollast kaarti. 87. minutil jääb olukorda hiljaks Zenjov, kes saab ka kollase kaardi.

Igonen peab taas tegema uhke robinsonaadi. Seis püsib 0:0.

Baranovile 76. minutil kollane kaart. Ukrainale umbes 27-28 meetri pealt karistuslöök, mis saadetakse võõrustajate poolt aga vastu müüri.

Antonov leiab 75. minutil trahvikasti joonelt Zenjovi, kes põrutab kohe esimesega peale. Zenjovi löök läheb umbes meetri jagu siiski väravast üle.

Ukraina hoog ei ole teisel poolajal enam avapoolajaga samaväärne olnud. tundub, et vahetused on nende hoogu pärssinud.

Eestilt üks vahetus veel. Anier puhkama, Erik Sorga mängu.

Eesti teeb 70. minutil järjekordse vahetuse. Käit puhkama, Konstantin Vassiljev mängu.

Ukrainlased võtavad 65. minutil oma kõige ohtlikuma mehe pingile. Jarmolenko saab puhkama, mängu tuleb Marian Šved.

Eesti teeb 62. minutil kaks vahetust. Mängu tulevad Sergei Zenjov ja Ilja Antonov. Puhkama võetakse Frank Liivak ja Mihkel Ainsalu.

Jarmolenko püüab 57. minutil vasakuga tagumisse nurka keerutada. Igoneni õnneks ei ole löök väga tugev ning Flora puurilukk püüab.

Jarmolenko näitab taas imelist sööduoskust. Eestlaste õnneks ei suuda West Ham Unitedi mängumehe kaaslased olukorda ära lahendada.

Käit peab kõvasti vaeva nägema, et vastane maha võtta ning sellega on kohtumise esimene kollane kaart tõsiasi. Mängitud 50 minutit.

Ukraina teeb poolajal neli vahetust korraga. Puhkama lähevad Matvijenko, Sidortšuk, Kovalenko ja Tšõgankov. Mängu tulevad Artjom Šabanov, Dmõtro Ivanisenja, Vitali Bujalski ja Roman Bezus.

Eesti teeb poolajal ka ühe vahetuse. Viga saanud Kams puhkama, Väljakule tuleb Taijo Teniste. Teniste saab ka kaptenipaela.

Pall on teiseks poolajaks mängu pandud.

Esimene poolaeg läbi! Seis 0:0!

Liivak on saamas vastaste trahvikastist löögile, kuid Flora mängumehel jooksevad nii mõte kui ka jalad sõlme.

Ukraina surve läheb aina teravamaks. Sobol kõmmutab peale, kuid napilt mööda. Praegu on Ukraina värav küll õhus, kuid Eesti peab vastu. Seis 0:0.

Kohtumise alguses vastu puusa paugu saanud Kamsil on ikka probleeme. Tundub, et saadud hoop annab endast tunda.

37. minutil teenib Liivak eestlastele esimese nurgalöögi. Nurgalöök langeb aga otse ukrainlaste saagiks.

31. minutil annab Jarmolenko paremalt äärelt terava palli värava alt läbi, kuid eestlaste õnneks ei ole ühtegi ukrainlast õiges positsioonis.

Ukrainlaste neljas nurgalöök ei too ka tulemust.

Palli valdamine 72%:28% Ukraina kasuks.

Ukrainale 18. minutil kohtumise teine nurgalöök.

Anier teeb 16. minutil enda väljakupoolel vaheltlõike ning tormab vastaste värava poole. Anier jääb lõpuks kolme ukrainlase vastu ja kaotab vastaste trahvikasti lähistel palli. Sealt tuleb ukrainlastelt kiire ja terav vasturünnak.

10 minutit mängitud. Ukraina on olnud selgelt domineerivamaks pooleks. Võõrustajatel on seni olnud üks ohtlik olukord, kuid mänguline ülekaal on selge. Võimaluse saanud noored ukrainlased soovivad end peatreener Andrei Ševtšenkole tõsiselt tõestada.

Igonen peab juba 4. minutil otsustavalt sekkuma. Ukraina ründaja Besedin saab umbes kuuelt meetrilt peaga löögile ning Igonen tõrjub efektse hüppega.

Ukraina algkoosseis: Andrii Lunin, Eduard Sobol, Mõkola Matvijenko, Igor Plastun, Sergii Bolbat, Jevhen Šahov, Sergii Sidortšuk, Viktor Kovalenko, Viktor Tsõgankov, Andrii Jarmolenko ja Artjom Besedin.

Kohtumise avavile on antud!

Eesti koondise kaptenin jookseb väljakule Gert Kams, kes tõmbab tänavuse aastaga ka profikarjäärile joone alla.

Eesti algkoosseis: Matvei Igonen, Gert Kams, Nikita Baranov, Märten Kuusk, Artur Pikk, Vladislav Kreida, Mihkel Ainsalu, Mattias Käit, Sander Puri, Frank Liivak ja Henri Anier.

On hümnide aeg!

