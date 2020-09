BLOGI | Suurepärane! Flora alistas eurosarjas Malta meistri penaltiseerias

FLORIANA F.C. - FC FLORA

Juba nädala pärast kohtub Flora võõrsil tugeva Zagrebi Dinamoga.

Välja vahetatud Sappinen sai mängujärgses rüseluses veel teise kollase kaardi, mis jätab ta järgmisest mängust eemale.

Frank Liivak lööb 4:2 ja Flora on edasi!

Kuusk petab väravavahi ära ja lööb 3:1!

Floriana vahetusmees Busuttil lööb 3:2, Malta meister jäi veel ellu.

Adan lööb 2:1.

Poom lööb samuti keskele ja tabab väravavahti! Ikka 2:0.

Silva lööb keskele ja Igonen tõrjub!

Kreida lööb 2:0. Väravavaht hüppas valesse nurka.

Keqi lõi selgelt üle värava!

Lilander lööb väravavahi kätest sisse - 1:0.

Flora alustab löömist.

KÕIK! Normaalaeg lõppes 0:0 ja ees ootavad penaltid!

Minut jääb normaalaja lõpuni...

Floriana tegi veel ühe vahetuse, ilmselt toodi mängu hea penaltide lööja.

Flora pääses ehmatusega! Floriana mehe Adani pealelöök karistusala lähistelt keerab napilt värava tagumisest ristnurgast mööda! Igonen pallini ei küündinud.

Poomi kauglöök pärast Floriana meeste valesöötu lendab väravast mööda.

Pürg teeb oma väljakupoolel ohtliku valesöödu, kuid vastased ei suuda seda ära kasutada.

Floriana tsenderdus vasakult äärelt läheb üle otsajoone väravalöögiks.

10 minutit jääb lõpuni. Raske on hetkel näha, et võiks veel värav tulla, mõlema klubi mängijad on päris väsinud ja teravust napib.

Tundub, et Malta meister ootab juba penaltisid ega taha enam riske võtta.

Flora on alustanud selgelt ründavamalt.

Lisaaja teine poolaeg on alanud.

Flora viimane vahetus: Frank Liivak sisse ja Sinjavski välja.

Väike vahepaus nüüd!

Silva karistuslöök lõppeb Flora meeste jala otsas.

Kuusk saab samuti kollase kaardi. Florianal karistusala lähedalt karistuslöök.

Poom oli kastis täiesti vaba, ent pealöök läks kindlalt üle värava.

Mäng kisub üha tulisemaks, vigu näeb mõlemalt poolelt. Dias saab Floriana poolelt kollase kah.

Pürg tegi vastasele üsna karmi vea. Tuletame meelde, et tal kollane all...

Nüüd tehakse aga Lepiku vastu viga ja Flora sai karistuslöögi. Midagi ohtlikku standardolukorrast paraku ei sündinud.

Lepik teenis kollase kaardi, arusaamatuse läbi tuli ta ilma loata väljakule tagasi.

Floras kolmas vahetus: Vassiljev välja, Markus Poom sisse.

Floriana mängumees lööb Lepikule karistuslöögi otse pähe, mees vajab korraks arstiabi, ent saab siiski mängu jätkata.

Carioca saab kastis löögile, aga Flora õnneks ebaõnnestub tema üritus totaalselt. Esimest lisaaega mängitud 5 minutit.

Lukka teeb keskväljal kollase kaardi väärilise vea. Viga oli õigustatud, vastastel oli võimalus kiirrünnakuks. Neljas kollane Florale.

Mäng jätkub, Flora alustab!

Loodame, et Flora mehed peavad kuumuse käes järgmised 30 minutit ikka vastu!

Normaalaeg on lõppenud 0:0. Ees ootab lisaaeg.

Vassiljevi paremalt äärelt antud tsenderdus langeb väravavaht Ini Atkpani saagiks. Pürg läks selles olukorras jalg ees puurivahile sisse ja teenis kollase kaardi.

Flora supervõimalus 88. minutil! Millerilt söödu saanud Lepik kõmmutab karistusalas peale, ent Floriana väravavaht tõrjub ette nurka tehtud löögi!

Miller üritas leida karistusalasse spurtinud Vassiljevit, kuid kaitsjad on valvel.

Soomets teeb kaugelt terava pealelöögi, kuid see läheb väga mööda.

Miller lõi mänguolukorras vastasele selja tagant käega näkku ja sai kollase kaardi.

Malta klubi vahetab sisse uue ründaja - Flavio Silva Cheveresan.

Flora tõi 81. minutil mängu Mark Anders Lepiku, platsilt lahkus Sappinen.

Diego Venancio tegi suurepärase pealelöögi - pall vuhises napilt üle ristnurga ja sahistas värava ülemist võrku!

Floriana teenib umbes 25 meetri kaugusel väravast karistuslöögi. Vea tegi Kreida.

Väga suurte jõududega kumbki pool ei ründa. Ilmselt ei taheta normaalaja lõpu eel enam suuri riske võtta.

Floriana on olnud viimastel minutitel üritavam pool. Veerand tundi jääb lõpuni.

Flora teeb esimese vahetuse. Alliku välja, Martin Miller sisse.

Pisanile vilistatakse kastis aga Kuuse vastu viga.

Igonen teeb väga hea tõrje, Florianal nurgalöök. Võõrustajad on haaranud kerge initsiatiivi.

Vassiljev tuleb otsajoone juurest ja murrab kasti sisse. Kapten saadab ohtliku söödu värava ette, kuid Akpan lõikab söödu vahelt.

Viimased 20 minutit on kulgenud väga lahtiselt. Hetkel võimatu ennustada, kes võiks siit edasi minna.

Vassiljev teenis Florale nurgalöögi. Kapten annab ka ise tsenderuse ette posti, ent Floriana klaarib olukorra. Malta klubi saab omakorda kiirrünnaku, mis lõppeb ka ohtliku löögiga. Õnneks on Igonen omal kohal.

Leone lööb peale, aga Igonen püüab kindlalt.

Pool tundi mängitud, telepildist paistab, et teatud määral hakkab ka väsimus tundma. Mõlemal poolelt palju eksimusi.

Floriana mängija lööb kaugelt peale ning läheb napilt üle värava! Siiski tundus, et Igonen kontrollis ka olukorda.

Esimene kollane kaart Florale. Sappinen teeb vastaste poolkaitsjale Leonele kaardi väärilise vea.

Allikul oli võimalus karistusalas endale ette mängida, aga tehnika jättis hetkel soovida. Mäng on läinud lahtisemaks ning mõlemal võistkonnal tekib ehitamisvõimalusi.

Florianal lubavast kohast karistuslöök. Silva otsib tsenderdusega omi mehi, ent Igonen on kindlalt jaol.

Teise poolaja esimese 10 minuti pallivaldamise protsent on 76-26 Floriana kasuks.

Paiber üritab kaugelt peale, aga pall läheb Igoneni valvatavast väravast mööda. Esimese 7 minutiga on Floriana olnud aga juba ohtlikum kui avapoolajal.

Alliku leidis kastis üles Vassiljevi, kes annab kannaga palli edasi, aga tema sööt enam oma meestele ei jõua. Teine poolaeg on igatahes alanud elavamalt kui esimene.

Nurgalöögi järel saab kaugelt löögile Pisani, aga pall läheb selgelt üle värava.

Esimene ohtlik moment Florianale. Vastased mängivad Leone kastis ilusti vabaks, aga õnneks saab Flora mees jala vahele ning pall läheb napilt väravast mööda.

Kumbki meeskond vaheajal vahetusi ei teinud.

Teine poolaeg on alanud!

Avapoolaja statistika:

Avapoolaeg läbi! Flora oli küll domineerivamaks pooleks, kuid tegelikkuses jäädi rünnaku viimases faasis ikkagi hambutuks. Loodetavasti järgmisel poolajal asi muutub!

Paiber teenib Soometsale tehtud vea eest kollase kaardi. Florianal juba kaks meest kollasega.

Viimased minutid on jällegi möödunud Flora taktikepi all. Kas vahetult enne poolaega suudetakse vastaste kaitse lahti murda?

Vassiljev saadab ohtlikult palli karistusala keskele, kuid taas Floriana mehed ees. Pallile ette jõudnud Dias saab veidi oma mehega kokku põrgates viga, kuid pärast pooleminutilist pausi mäng jätkub.

Lilander teenib Florale nurgalöögi.

Vähem kui 10 minutit avapoolaja lõpuni. Kas näeme enne vaheaega väravat?

Garcia kukub kastis ja nõuab penaltit ning kohtunik näitabki kollast kaarti... kuid argentiinlasele endale sukeldumise eest.

30 minutit mängitud. Hea on näha, et Flora on selgelt üritavam pool olnud. Samas viimasel kolmandikul on jäänud osavusest puudu ning piisab ühest Malta klubi õnnestunud rünnakust, et kõik teist pidi pöörata.

Flora mehed jätkavad väravavahi testimist. Nüüd lööb kaugelt peale Sappinen, ent veel Akpan kindlalt püüab.

Üks hea uudis juba on Eesti jalgpalli jaoks, kui Ats Purje ja Artur Pikk said KuPS-iga (Soome) play-offi, alistades Suduva (Leedu) 2:0! Pikk sai kirja ka väravasöödu.

Vassiljev üritab 30+ meetri pealt, kuid Akpani jaoks siiski võrdlemisi lihtsalt püütav pall. Floral seni kaks raamidesse läinud lööki, Florianal null.

Vassiljev sai taas nurgalööki proovida, kuid jällegi on vastaste kaitsjad vahel.

Esimene ohtlik olukord Florianal, kui kastis leitakse liinide vahel üles Keqi, aga õnneks jõudis Igonen esimesena pallini. Lisaks vilistati suluseis. Loodetavasti äratuskell Florale - vastaste uinutav mäng võib jätta eksliku mulje!

Viimased kümmekond minutit on kuulunud Florale, kuid viimasel kolmandikul jääb meie meestel ohtlikkusest puudu. Algus on aga lubav!

Vassiljev saadab paremalt äärelt palli karistusala poole teele, kuid sööt ebaõnnestub ja Akpanile lahtilöök.

Lilander teeb ohtliku tsenderduse katki, kuid Akpan saab korraliku hüppega rusikad vahele. Flora on suutnud panna peale kerge surve.

Sappinen lööb peale, kuid üritus jääb pehmeks ja Akpan püüab palli kindlalt. Hea on näha aga, et Flora on pärast esimest 5 minutit saanud mängu korralikult sisse.

Ka Flora nurgalöögi suutsid Floriana kaitsjad klaarida.

Vassiljev saatis palli kasti, ent Floriana mehed said esimesena pea vahele. Jätkuolukorrast teenib Flora aga nurgalöögi.

Sinjavski vastu tehakse vasakul äärel viga. Floral korralikust kohast karistuslöök kasutada.

Florianalt esimene pealelöök. Keqi üritab karistusala piiri lähistel, kuid löök läheb siiski võrdlemisi kindlalt üle värava.

Esimesed 5 minutit on möödunud ettevaatlikult, kumbki meeskond vastase karistusala lähedal midagi ohtlikku veel loonud pole.

Alliku teeb keskväljal Floriana mehe vastu vea. Floriana sellest midagi ehitada ei suuda ning pall on taas eestlaste käes.

Floriana mängib mustas, Flora täna valges vormis.

Ja mäng on alanud!

Maltal, kus on kell praegu 18.48, on temperatuuri 28 kraadi.

Kohtumine algab juba 15 minuti pärast!

Flora koosseisu puhul tasub mainida, et vigastuse tõttu viimasest mängust Reykjavikiga eemale jäänud Ken Kallaste lendas küll Maltale kaasa, kuid pole täna pingilgi.

Kui Flora mängib eranditult eestlastega, siis Floriana algkoosseis on hoopis rahvusvahelisem. 11 sekka mahtus kolm maltalast (paremkaitsja Camenzuli, paremäär Paiber ja keskkaitsja Pisani). Näiteks ründeliini moodustab Brasiilia-Argentina duo Garcia-Tiago.

Tänase mängu kohtunike brigaad tuleb Bosnia ja Hertsegoviinast. Peakohtunikuks on Irfan Peljto.

Algkoosseisud on selgunud!

Ennustusportaal Betsafe peab näiteks väga-väga kergelt favoriidiks Florat (koef 2.6), Florianal on see 2.7. Coolbetil on näitajad praktiliselt võrdsed: Flora (2.71), Floriana (2.72).

Tervist, head jalgpallisõbrad! Veidi vähem kui 1,5 tunni pärast algab Euroopa liiga kolmanda eelringi matš Floriana ja Flora vahel. Kes võiks tänases mängus olla favoriit?„Raske öelda. Oma eelviimases euromängus Clujiga (kaotasid Meistrite liiga 1. eelringis Rumeenia tippklubile 0:2 – toim) paistsid nad päris tugev sats. Viimase euromängu põhjal (1:0 võit Põhja-Iiri klubi Linfieldi üle - toim) ütleks jällegi, et meile natuke jõukohasem meeskond. Väga raske öelda, kes on favoriit. Seda näitab mäng. Kindlasti on nad võidetavad, aga saab olema väga raske," hindas olukorda Flora loots Jürgen Henn.

