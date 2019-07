BLOGI | Super! FC Flora lõi võõrsil kaks väravat ning alistas eurosarjas Serbia hõbedameeskonna

Eesti klubide euromängud

Jürgen Henn pressikonverentsil: "Meie jaoks oli tegemist ääretult raske mänguga. Pidime andma kogu oma energia ja olema kõik 90 minutit maksimaalselt keskendunud, sest uskusin, et vastased on väga tugevad. Vajasime nendes kahes mängus ka pisut õnne."

Uudisi ka mujalt Euroopast, kus eestlased parasjagu võistlustules: Mattias Käidi koduklubi Domžale alistas kahe mängu kokkuvõttes Malta klubi Balzani 5:3 (Käit tegi täna kaasa avapoolaja), KuPS (Ats Purje pingil) sai 3:1 jagu valgevenelaste Vitebskist. Brann (Taijo Tenistelt 84 minutit) pidi aga napilt ja valusalt tunnistama iirlaste Shamrock Roversi 4:3 paremust.

Mäng on läbi! FC Flora on edasi!

FLORA LÖÖB TEISE NING SEE MÄNG ON LÕPLIKULT TEHTUD! 90+3. Mark Anders LEPIK!

Serblased üritavad veel tõuklemise ja rüselemisega midagi saavutada. Neli üleminutit, esimene on juba täis tiksunud.

Karistuslöök Radnickile karistusala kõrvalt. Pall pannakse ka väravasse, kuid kohtunik võtab löögi tagasi, sest see tehti enne vilet. Uus katse.

Käärlöök vastastelt nurgalöögijärgses olukorras nõuab Igoneni väga head tõrjet!

Ei ole vastased veel sugugi alla andnud. Surve on päris tugev, väravalööja Pürg suunab tsenderduse nurgalöögiks.

Veel üks hea võimalus Radnickile, kuid löök karistusala keskelt läheb väravast mööda. Vahetult enne seda nõuti veel käega mängu eest penaltit. Huhh...

Suurepärane läbisööt keskväljalt Cumicile, kes sööstis kaitseliini taha ning lahendas terava nurga alt Igoneniga üks-ühele olukorra. Flora puhver on nüüd kaks väravat.

Radnicki lööb teise värava - 83. Nikola Cumić!

Liivak teenib veel Florale nurgalöögi. Kas Niš on selle tabamusega nüüd täiesti ära murtud?

Võimas, lihtsalt võimas! Vassiljevi karistuslöögi saadab tagumise posti juures Kuusk jalaga väravaesisele ning Pürg torkab selle peaga võrku! Radnickil on nüüd edasipääsuks vaja viimase kümne minutiga veel kolm väravat lüüa!

FLORA LÖÖB VÄRAVA! 80. Henrik PÜRG!

Buducnost - Narva 4:1.

Karistuslöök Florale 25 meetrilt, kesktsoonist pisut vasakult. Vassiljev?

Flora vahetus: esimese mängu üks sangaritest Mark Anders Lepik sisse, Erik Sorga välja. Mängitud 77 minutit.

75 minutit on täis tiksunud. Kas Flora peab vastu?

Paar õnnetut libisemist florakate poolt, ent lõpuks klaaritakse pall siiski oma karistusalast edukalt välja.

Sorga saab pisut haiget ning väike arstipaus lubab ka mängijatel hinge tõmmata.

Veel on Radnicki värava all ohtlik, kui nende väravavaht ebakindlalt välja tuleb ning florakad kaugelt proovida saavad. Kohe tuleb aga sama ohtlik kontra vastu - ning Igonen tuleb teisel pool platsi õnnestunult oma karistusalast välja.

Ainsalu saab Vassiljevi fenomenaalse kannasöödu järel kaugelt proovida, kuid väravavahile see probleeme ei valmista.

Tsenderdus paremalt äärelt ning Mihajlović pistab palli peaga võrku! Kuusk jõudis õige pisut hilja appi, Igonenil polnud enam midagi teha. Kas nüüd on serblastel hammas verel?

RADNICKI SAAB ESIMESE KÄTTE! 68. Stefan Mihajlović!

Flora esimene vahetus: Sinjavski asendab Millerit.

Nüüd tuleb ohtlikum olukord! Nemanja Tomić saab löögile ning Igonen tõrjub ohtlikult enda ette, kuid õnneks on pallil esimesena jaol Järvelaid.

Radnicki küll endiselt ründab, kuid vajalik teravus või konkreetsus on nende mängust puudu.

Flora pingilt on kuulda, kuidas vahetusmeest Vlasi Sinjavskit tahetakse peagi sisse tuua.

Vassiljevi pall tuleb ohtlikusse tsooni, kuid Flora mehed löögile lõpuks ei pääse.

Vassiljevi tsenderdusest saab Liivak löögile ning taas tuleb rikošett ja korner Florale.

Radnicki nurgalöögi järel jääb pall päris tükiks ajaks Flora karistusalasse lahtiseks, ent lõpuks osutub pealelöök väga pehmeks ning Igonen püüab probleemideta.

Buducnost - Trans mängus on seis nüüd juba 3:1.

Sorga virutab kaugelt peale ning rikošeti tõttu saab Flora nurgalöögi.

Radnicki pääseb küll Flora karistusalasse, kuid florakad pareerivad rünnaku rahumeelselt. Kuigi vastastel on initsiatiiv, on kõik hetkel kenasti kontrolli all.

Märten Kuusk võtab kollase kaardi keskväljal tehtud vea eest.

Buducnost on Narva vastu 2:1 juhtima asunud - värav taas poolaja päris alguses.

Flora mehed kontrollivad hästi olukorda. Järvelaid võtab välja karistuslöögi küljejoone juurest.

Pall on mängus ka Montenegros.

Radnicki ja Flora mängus on teine poolaeg alanud!

Buducnosti ja Transi esimene poolaeg on samuti läbi, seal on seis 1:1.

Radnicki - Flora poolaeg läbi! Seisuga 0:0 tuleb Eesti klubil kindlasti rahul olla. Radnicki fännid saadavad oma mängijad minema vilekoori saatel. Pealelöögid on Serbia klubile 10:2, raamidesse läinud löögid aga vaid 3:2.

Värava autoriks Eduard Golovljov.

Samal ajal Narva Trans viigistab! 1:1. Kokkuvõttes juhib siiski Buducnost 3:1.

40 minutit on mängitud. Tundub, et Florale teeks puhkepaus ainult head.

Radnicki surve on senise mängu tugevaim...

36. minut: nüüd paar ohtlikumat olukorda Flora värava all, aga seis püsib 0:0.

33. minutil saab Flora vasturünnakust isegi normaalsele löögile, aga vastaste väravavaht püüab kerge vaevaga.

Flora klaarib ohu ära.

Veel üks karistuslöök Radnickile, seekord vasakult poolt ja isegi pisut lähemalt. Tundub hea koht, et tsenderdada.

Rahvas ahhetab, aga löök läheb napilt paremalt poolt mööda.

Nüüd vastastele heast kohast, ca 25 meetri pealt karistuslöök.

28 minutit mängitud. Flora on suurema osa ajast kaitses, aga kõik on seni kontrolli all.

Nišis pole enam väga palav - päevane 30kraadine leitsak on kuue-seitsme kraadi võrra taandunud - aga mängijatele lubatakse joogipaus.

21. minutil on Radnickil üle pika aja normaalne võimalus, aga pealöök läheb väravast mööda.

17. minut: serblased saavad nurgalöögi, aga seni on Flora kaitse tasemel olnud.

Flora mängu 13. minut: nüüd on mäng rohkem keskväljale surutud ja Radnicki fännid on vaiksemaks jäänud.

Flora ja Radnicki mäng on alanud koduvõistkonna survega, aga Flora on vastu pidanud.

Buducnosti ja Transi mängus polnud kaua vaja oodata, Montenegro klubi läheb teisel minutil Miloš Vucici väravast 1:0 juhtima ja kahe mängu kokkuvõttes on nende edu 3:0.

Nii Flora kui ka Transi mängud on alanud!

Ning Radnicki ja Flora koosseisud:

Nüüd aga mõtetega juba järgmiste mängude juurde. Siin on Buducnosti ja Transi algrivistused:

KÕIK! Stjarnan saab teist aastat järjest Tallinnas kaotusega edasi - ning täna millisel moel! Levadiale totaalselt südantlõhestav kaotus.

Pall väravaesisele ning uskumatus saginas torgatakse see kuidagi sealt võrku! 122 minutit on juba täis!

Nurgalöök Stjarnanile. Väravavaht tuleb ka üles!

STJARNAN LÖÖB VÄRAVA! USKUMATU!

Kaks üleminutit pannakse kohtuniku poolt juurde.

Moreno on väljakul peavigastusega pikali ning kohtunik palub arstid väljakule. 120 minutit kohe täitub.

Närviline on see õhkkond, väga närviline!

Gando saab Marini suurepärasest söödust veel löögile, aga põrutab palli üle värava.

117 minutit tiksub täis. Mõlemad tiimid teevad väsimusest eksimusi.

Pall käib taas ohtlikult Levadia väravaesisel, õnneks vilistatakse islandlaste vastu ka viga.Komlov vahetab Andrejevi välja, kes tegi väga korraliku mängu.

Stjarnan saab veel korra ohtlikult Levadia karistusalasse. Mängida veel seitse minutit.

Levadia on kaitses Stjarnani vasturünnakul tõsises hädas, õnneks päästab neid Markus Jürgensoni fenomenaalne viimase mehe taklang. Müts maha!

Marin saab Andrejevi suurepärase eeltöö järel kastist löögile, kuid tema sooritus blokeeritakse.

Stjarnan ei ole suutnud nüüd mängu enda kätte haarata. Levadia peatreener Rogić loeb samal ajal noorukesele ründajale Artjom Komlovile viimaseid sõnu peale.

Lepmetsa jaoks ei tähenda kahes mängus saadud kaks kollast kaarti õnneks mängukeeldu - selleks tuleks tal üks kollane veel saada.

Sergei Lepmets saab aja venitamise eest kollase kaardi.

Lisaaja viimased 15 minutit on alanud!

Võrdlemisi värskete jalgadega Marin teeb paremal äärel suurepärase jooksu ning annab ka väga hea tsenderduse, kuid Moreno tugev pealöök vihiseb napilt väravast mööda.Esimene lisaajapoolaeg on nüüd läbi - Levadial on tarvis veel 15 minutit kas kaitses vastu pidada või veel üks värav lüüa.

Lahtilöögi eel läheb Andrejev veel ühe vastasega kergelt tõuklema, kuid kohtunik kaarte välgutama ei hakka. Nüüd on Stjarnanil kiire, oi, kui kiire...

...SEES! Levadia läheb kahe mängu kokkuvõttes juhtima!

Otsus tundus võrdlemisi kaheldav. Tahaks selle videost üle vaadata - aga lööma läheb vanameister Dima Kruglov...

PENALTI LEVADIALE! Andrejevi tsenderdus lendab vastase kaitsja käest üle otsajoone ja kohtunik määrab 11 meetri trahvilöögi!

Ei lähe see pall väravasse! Taas jääb pall lahtiseks ning seekord on Podholjuzin see, kes löögile pääseb, aga ette jäävad väravajoonel oodanud kaitsjad! Levadia surub.

Jürgensonilt taas ohtlik tsenderdus, seekord kõrgelt - ning vastaste kaitsjad lükkavad selle nurgalöögiks.

Pall jääb nurgalöögi järel väga magusalt karistusalasse lahti, ent Moreno löök jääb pehmeks ning väravavaht püüab! Kolumblane läheb kohe seejärel väravavahi lahtimängu reeglitevastaselt takistama ning saab kollase kaardi.

Moreno saab väravaesiselt Jürgensoni madalast krossist löögile ning väravavaht tõrjub palli üle otsejoone!

Gando pääseb vasakult äärelt läbi, kuid ei suuda kaitsja vastu midagi asjalikku leiutada. Väsimus pitsitab mitmeid mängijaid päris kõvasti.

Levadia on nüüd ka lisaajal mängu käima saanud. Gando teenib karistuslöögi vasakult äärelt, pealelöögiks ehk pisut liiga kaugelt.

Levadia mängijad näivad tihti olevat ülekeemise piiril. Loodetavasti ei saa keegi punast kaarti.

Stjarnan jätkab väga ohtlikult. Levadia oleks justkui pisut uinunud, eks normaalaja lõpus läks värava jahtimisele ka palju energiat.

Võõrsil löödud väravate reegel kehtib ka lisaajal, mis tähendab, et Levadial tuleb kindlasti oma puur puutumatuna hoida - kui Stjarnan peaks skoori tegema, oleks Levadial edasipääsuks automaatselt kaht väravat tarvis.

Stjarnan alustab kohe päris ohtliku rünnakuga, mille lõpetuseks saab vahetusmees Baldvinsson kaugelt löögile, kuid Lepmets püüab terava palli hästi.

Lisaaeg algas! Mõlemal meeskonnal on nüüd võimalik teha üks vahetus veel.

Pall kukub veel Rauschenbergile, aga ta ei saa korralikult löögile. Lõpuvile - me näeme Lillekülas lisaaega!

Stjarnan koperdab veel nurgalöögi otsa. Viimane olukord mängus...

Kõrge sööt Ossipovile, aga venelane on seekord suluseisus.

Karistuslöök väljaku keskelt 40 meetrilt. Kruglov...

Levadia veel üritab himuga, aga seda tuleb teha ettevaatlikult.

Kohtunik on mängule lisanud viis minutit. Kui kumbki meeskond väravat ei löö, läheme lisaajale.

Taas Ossipov, aga seekord kui teistsugusest olukorrast! Moreno pääseb vasakult äärelt läbi, saadab madala palli väravaesisele ning rünnakule tormanud Ossipov on seal õigel ajal õiges kohas!

LEVADIA LÖÖB ÄRA! 89. Jevgeni OSSIPOV!

Ohtlik võimalus Levadiale - kõrge sööt karistusalasse jätab palli sinna lahtiseks ning lõpuks saab Marin pehmelt peaga proovida, kuid suunab palli värava katusele.

Lepmets on hüljanud lühikese söödu ning hakkab oma värava eest pikki palle laduma. Enam pole mõtet toretseda - pall on vaja kiirelt vastase poolele saada!

Stjarnani mehed proovivad kaugelt, õnneks väravast mööda.

Mängitud 83 minutit. Kas Levadia suudab selle mängu esialgu vähemalt lisaajale viia? Vaja oleks ainult ühte väravat...

Jürgenson! Levadialaste tsenderdus lendab tagumisse posti, kus see Jürgensonile ootamatult tema pea leiab, pall maandub värava katusel.

Moreno röövib karistusala ääres vastaselt palli, kuid tema pealelöök tuleb liiga terava nurga alt, et Stjarnani väravavahile probleeme valmistada.Rogići (esialgu) viimane käik on vahetusmees Pavel Marin, kes asendab Kirill Nesterovi.

Andrejev! Mees saab küljejoone juures Morenolt söödu, purjetab palliga 25 meetri kaugusele väravast ning põrutab peale, aga õige pisut väravast mööda.

Levadia teeb ründava vahetuse: keskväljalt võetakse Peetson ära, asemele uus ründaja Erick Moreno.

Ossipov võtab Levadia pallikaotuse järel päris jõhkralt vastasmängija maha ning saab kollase kaardi. Levadia hingab ilmselt kergendatult, sest see viga oli kergelt isegi roosakas.

Stjarnan langeb sügavamale kaitsesse. Levadia saab palliga segamatult juba sisuliselt vastase väljakupoolele jalutada.

Vaikelu mängus lõpetab Levadia kena tsenderdus, kuid Morelli ei saa pealöögile jõudu ega täpsust taha.Levadia vahetab paremkaitsjat: Jürgenson sisse, Dudarev välja. Mängitud 71 minutit.

Nesterovilt madal tsenderdus, kuid sellele ei suuda keegi jalga vastu saada.Andrejev teenib kollase kaardi, samal ajal paneb Markus Jürgenson end vahetuspingil valmis.

Andrejev teeb rünnakul vea ning valab pettumuse tiimikaaslaste peal välja. Tundus, et Kaljumäega oli tal väike arusaamatus.

Stjarnani ründaja jookseb Podholjuzini üle ning pääseb juba Lepmetsaga silmitsi, ent õnneks tõuseb suluseisulipp! See oli üle noatera!

Levadia on nüüd pisut vahepealse hoo minetanud. Ossipov klaarib Dudarevi eksimuse vastaste nurgalöögiks.

Stjarnan saab üle tüki aja kenasti rünnata ning väravaesiselt saadakse peaga löögile - Lepmets oli juba löödud, kuid õnneks suutis Ossipov joonelt päästa!

Kohtunik teeb vastaste treenerile - kes meenutab välimuselt ja käitumiselt Jürgen Kloppi - viimase suulise hoiatuse. Ta on seni olnud väga keevaline.

Nüüd purjetab Morelli kenasti vastaste karistusala juurde ning on nurgalööki teenimas, kuid Andrejev läheb palli veel mõttetult puutuma ning loovutab mänguvahendi sellega vastastele.

Ka seekord jääb pall tükiks ajaks väravaesisele õhku põrkama, ent lõpuks see sealt klaaritakse - ent Levadia saab kiirelt palli tagasi.

Nurgalöök Levadiale. Eelmistest on kõigist tulnud ohtlikud olukorrad.

Veel üks kena võimalus, ent Stjarnan suudab palli väravaesiselt klaarida. Levadia koputab väravauksele.

Stjarnani väravavaht püüab Kruglovi terava tsenderduse. Peatreener Rogić plaksutab ning julgustab meeskonda. Levadia mängib hetkel päris lubavalt.

Peetsoni peen kannasööt karistusalas Gandot üles ei leia. Levadia on nüüd palliga pisut tempo maha võtnud ning mängib rahulikumat söötu, mida vastased ka vähemalt Levadia väljakupoolel võimaldavad.

Andrejev! Kruglovi sööt jäetakse kavalalt Andrejevile, kes pöörab ning saadab 15-16 meetri pealt terava löögi napilt väravast mööda!

Mäng on alates sellest Josefssoni intsidendist läinud üha tulisemaks. Kollane kaart vastaste mehele Hafsteinssonile.

Rogić on ühes olukorras nii vihane, et lööb pettumusest käsi kokku - ning lõhub selle juures oma käekella!

Josefsson võetakse kiirelt vahetusse, tema asemele tuleb Aevar Johannesson.

Väljakul läheb paras mürgel lahti. Vastaste mees Josef Josefsson kukub võitluses Gandoga pikali ning jääb sinna abi ootama, kohtunik paneb lõpuks mängu seisma. Dudarev läheb teda mõne aja pärast üles sikutama ning järsku on Josefssonil kogu valu kadunud - ta hüppab püsti ning hakkab Dudareviga tüli norima!

Teine poolaeg on alanud! Vahetusi kumbki meeskond ei teinud.

Kõlab ka poolajavile - 1:1 on suhteliselt aus seis. Levadial oli ehk rohkem võimalusi, ent mänguliselt kippus aeg-ajalt Stjarnan oma tahtmist kõvemini peale suruma. Üldiselt on Levadial kõik võimalused teisel poolajal värav(ad) ära lüüa ning edasi pääseda.

Andrejev! Levadial tekib veel poolaja viimasel rünnakul väga hea olukord, kui pall kukub karistusalas Andrejevile ette, kuid tema löök jääb nõrgaks ning väravavaht püüab.

Karistuslöök Levadiale 35 meetrilt. Morelli pall keerutab ronaldinholikult tagumise ristnurga suunas, ent vastaste väravavaht suudab selle siiski raskustega püüda - ta põrkab küll seljaga hirmsa kolinaga vastu väravaposti, kuid siiski.

GANDO! Kruglov toimetab Levadia nurgalöögi kenasti õigesse tsooni, kust kamerunlane ka peaga löögile pääseb, kuid pall lendab napilt väravast mööda! Levadia standardolukorrad on olnud üliohtlikud.

Vastaste kapten Rauschenberg võtab väga konkreetselt kiirrünnakusse sööstnud Morelli maha ning saab kollase kaardi.

Levadia leiab kena madala sööduga kastis Gando üles, kuid tõuseb suluseisulipp.

Karistuslöök lendab õnneks väravast üle ja mööda.Levadia tahab pidevalt väravalööke lühidalt lahti mängida ning Stjarnan teeb väga kõrget survet, et seda takistada.

Gando kukutab 20 meetri kaugusel oma karistusalast vastase ning Stjarnan saab trahvilöögi. Ei tundunud ausalt öeldes, et seal oleks erilist määruste rikkumist tegelikult olnud.

Nesterov kukub karistusalas ja publik nõuab penaltit, kuid viga olukorras ei olnud. Tundus, et ka mees ise ei vaadanud kohtuniku poole viltu.

Väravalööja Ragnarsson pääseb Lepmetsaga silmitsi, aga tõuseb ka suluseisulipp. Kui vahepeal tundus, et Levadia on mängu kenasti kontrolli alla saanud, siis nüüd on taas Stjarnanil parem periood.

Nesterovi madalale tsenderdusele saab Andrejev varba vastu, kuid torkab palli väravast mööda.

Õnneks suudetakse klaarida ning Morelli kena tehnika jätab ka jätkuolukorras palli Levadiale. Ennist jäi märkimata, et mõned minutid tagasi sai Morelli ka mängu esimese kollase kaardi.

Nurgalöök Stjarnanile.

Tundub, et Levadia toetub kohati liiga palju kõrgetele pallidele või läheb liiga palju vastaste mängustiiliga kaasa. Iga kord, kui pall maha saadakse ning natuke maast söötu lükata suudetakse, ollakse Stjarnani kaitseliinile ohtlikud.

Täpselt nii. Olukord on Levadia jaoks nüüd ka selle võrra ärevam, et kui Stjarnan peaks ühe värava veel lööma, oleks levadialastel edasipääsuks täna juba kaheväravalist võitu vaja.

Hodio: 1:1 viigi korral läheb Stjarnan edasi?

Täpselt see, millest levadialased ka ise enne mängu rääkisid: teised pallid lihtsalt TULEB võita. Stjarnan võidab vist kolm või neli õhuvõitlust jutti ning saab tsenderdada, Ragnarsson lööb väravaesiselt peaga ära. Üks-üks.

STJARNAN VIIGISTAB! 25. Thorsteinn Mar RAGNARSSON!

Stjarnan pääseb nüüd üllatavalt lihtsalt Levadia karistusalasse ning külvab seal mõneks sekundiks parajat paanikat, õnneks suudetakse olukord klaarida. Kaitsjad lendasid natuke naiivselt palliga mehele peale, aga islandlased leidsid mitu korda järjest hea jätkusöödu.

Meeldetuletus: kui mäng sellise seisuga lõppeks, läheks Levadia järgmisesse ringi.

LEVADIA JUHIB! 17. Jevgeni OSSIPOV!

Mis paar minutit tagasi tegemata jäi, tuli seekord ära! Hea nurgalöök väravaesisele ning Ossipov lööb seekord palli peaga kindlalt võrku! Levadia on oma esimese tahtmise saanud!

Nüüd on Levadia ennast paremini käima saanud. Nesterov teenib levadialastele veel ühe nurgalöögi.

Ossipov! Levadia keskkaitsja saab nurgalöögist peaga löögile ning pressitribüünilt vaadatuna tundus juba, et pall kukkus väravasse, ent tegelikult jäi löök pisut nõrgaks ning see klaariti sisuliselt väravajoonelt!

Mängitakse lühidalt lahti ning tsenderdus värava ette toob veel ühe korneri.

Paar head söötu ning Andrejevi ja Peetsoni koostöö teenib Levadiale esimese nurgalöögi.

Kui Levadia peatreener Rogić sõnas enne kohtumist, et loodab, et tema meeskond suudab hakata mängu maast domineerima, siis praegu ei ole sellest küll väga palju märke. Ei saaks öelda, et Stjarnan kohtumist kontrollib, aga Levadia ei ole suutnud ka mänguohje enda kätte haarata.

Stjarnani väravavaht näeb levadialaste kavala läbisöödu läbi ning tormab kastist välja, kus Andrejev talle suhteliselt õrnalt sisse sõidab. Väravavaht jääb aga pikali ning lüpsab sellega pisut aega.

Saarlane: Nii "tore on", et ainukest asja, mida Eesti jalgpalli juures vaadata peale riigi koondise mängude, üle EI KANTA KUSAGILT! Kõik ei ole miljonärid, et mandrile sõita!

Stjarnani mehed saavad kauge karistuslöögi järel peaga löögile, kuid kohtunik näeb olukorras ka viga. Esimesed paar minutit on mäng pigem Levadia väljakupoolel käinud.

Lõplikuks publikuarvuks võib tulla isegi neljakohaline arv. A. Le Coq Arena idatribüüni alumine sektsioon hakkab tasapisi täituma.

Esimesed paar rünnakut teeb küll Stjarnan, ent Levadia saab vaheltlõike järel päris ohtliku poolkiire rünnaku, kuid tsenderduse suudavad islandlaste kaitsjad kastist välja suunata.

Mäng algas!

Publikut on tribüünil hetkel umbes pooltuhat, aga vaikselt voorib rahvast ka juurde.

Meeskonnad saabuvad platsile!

"Futboliit" oli väikesel suvepausil ning naaseb uuel nädalal ja koguni kahe saatega. Külalisteks aktuaalsed ja nimekad persoonid!

rein: mis on saanud podcastist futboliit

Ükski Eesti portaal minu teada mängu üle ei kanna. Sellises kihlveokontoris nagu bet365 oli ülekanne välja reklaamitud ning kellel seal konto peal raha on, peaks ehk sealtkaudu vaadata saama.

Repinski: Kas mingi kanal/veebiülekanne teeb tänasest Levadia mängust ka ülekande?

Tervitused Lillekülast! Tänased algkoosseisud on siin. Levadia poolelt on ainsaks väikeseks üllatuseks see, et Markus Jürgensoni asemel alustab algkoosseisus äärekaitses Igor Dudarev.

Tere päevast! Mängudeni on veel pisut aega, aga blogiga ei ole kunagi liiga vara alustada. Alustuseks võiks ehk ära mainida kihlveokontorite koefitsiendid - kolmest Eesti klubist on ainsana puhtalt tänase mängu võidusoosikuks Levadia, kuid nende koefitsient kipub jääma üllatavalt suureks, pisut üle kahe. Edasipääsu osas on ainsana soosikuks (ning ehk isegi üllatavalt suureks soosikuks) Flora, kelle edasipääsukoefitsient jääb vaid 1,30 kanti.