BLOGI | Sappinenilt iluvärav, kuid Eesti jääb Rahvuste liiga alagrupis ikkagi viimaseks

Rahvuste liiga: Põhja-Makedonia - Eesti

Madis Kalvet: MÄNG LÄBI! Põhja-Makedoonia võidab 2:1!

Madis Kalvet: Hein annab pika palli, Tamm pikendab ja Anier lööb. Healt positsioonilt tehtud löök läheb kahjuks mööda... 2 minutit jäänud.

Madis Kalvet: 90 minutit on täis tiksunud. Kohtunik annab neli lisaminutit!

Madis Kalvet: 88 minutit mängitud. Eestlased ei saa palli ette pidama.

Madis Kalvet: Doriev lööb esimese posti äärde, kuid eestlaste õnneks on Hein taas kohal ja tõrjub. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1328001093096370179

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia ründab ka. Stojanovski löök maandub siiski küljevõrgus.

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia teeb 85. minutil vahetuse. Elmas pingile, Zajkov mängu.

Madis Kalvet: Tamm saab karistuslöögi järel löögile. Terava nurga alt teele saadetud pall maandub küljevõrgus. Siiski tuleb ka nurgalöök. Mängitud 83 minutit.

Madis Kalvet: Tunjovile kollane kaart ja seega jääb ta Rahvuste liiga viimasest kohtumisest mängukeelu tõttu eemale.

Madis Kalvet: Eesti teeb 79. minutil kaks vahetust korraga. Ainsalu ja Sinjavski puhkama, Tunjov ja Miller mängu.

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia teeb 78. minutil vahetuse. Nesterovski puhkama, Doriev mängu.

Madis Kalvet: Pall käib Eesti väravas, kuid enne on käega mäng.

Madis Kalvet: Hein tassib 73. minutil taaskord. 18-aastane Hein on täna tõesti palju päästnud. Põhja-Makedoonia ründas kolmekesi kahe vastu.

Madis Kalvet: Stojanovski viib 68. minutil Põhja-Makedoonia uuesti juhtima. Paremalt äärelt tulnud tsenderus on kindlalt Stojanovski jagu. Mets, Tamm ja Kreida ei suuda vastast kinni panna ning Stojanovski saadab peaga palli võrku. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327996458981797890

Madis Kalvet: Hein päästab taaskord... Noor mägnumees on väravas tegemas tõeliselt head mängu.

Madis Kalvet: Nikolov saab Heinaga silmitsi, kuid Eesti õnneks lööb ta napilt üle värava.

Madis Kalvet: Ristovski saab peaga löögile, kuid Hein toob joonelt ära. Värav oli tõesti lähedal...

Madis Kalvet: Eesti teeb 63. minutil kaks vahetust korraga. Sappinen ja Zenjov puhkama. Anier ja Liivak mängu.

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia koondis teeb 59. minutil kaks vahetust korraga. Trajkovski ja Spirovski pingile. Stojanovski ja Kostadinov mängu.

Madis Kalvet: Trajkovski proovib eemalt, Hein on ülesannete kõrgusel.

Madis Kalvet: Sappinen on Eesti koondises pidanud 31 kohtumist ja seekordne värav oli tema jaoks kuues.

Madis Kalvet: Just sellisest positsioonist pani Sappinen palli teele ja tõi tabloole viiginumbrid. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327992301545787393

Madis Kalvet: Eesti teeb 55. minutil vahetuse. Vassiljev puhkama, Sorga mängu.

Madis Kalvet: Meenutus ka olukorrast, kus Sappinen sai "sukeldumise" eest kollase kaardi. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327991404132511744

Madis Kalvet: Sappinen ja Ainsalu kombineerivad karistusala nurgas. Sappinen paneb trahvikasti vasakust nurgast palli teele ja tagumise posti põrkest maandubki pall väravas! 1:1! https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327992301545787393

Madis Kalvet: 1:1!!! Sappinenilt tõeline iluvärav!

Madis Kalvet: Sappinen saab jooksu ja võidab palli. Kaitsja jääb hiljaks ja Sappinen kukub trahvikasti joonel.

Madis Kalvet: Kohtunik aga annab hoopis Sappinenile "sukeldumise" eest kollase kaardi. Kordus näitab, et puude oli ja kohtuniku otsus oli ikkagi vale.

Madis Kalvet: Elmas ohustab kohe eestlaste väravat...

Madis Kalvet: Teine poolaeg algab. Vahetusi ei ole tehtud.

Madis Kalvet: Hunt ja Zelinski on ETV poolajastuudios eestlaste suunas vägagi kriitilised. Eriti ollakse kriitilised parema ääre mitte kasutamise osas. Eestlaste mäng on ekspertide sõnul liialt ühekülgne. Puudu on ka tahe ning Hundi ja Zelinski sõnul ei mängi eestlased ka endale sobivat mängu.

Madis Kalvet: Kohtunik annab ka kohe avapoolaja lõpuvile!

Madis Kalvet: Vassiljev lööb müüri alt, kuid kindlalt mööda. Sappinenil jääb veidike puudu, et jalg vahele saada.

Madis Kalvet: Zenjov lõikab vahelt ning jookseb kiiresse. Palli kaotanud Spirovski võtab Zenjovi maha ja teenib kollase kaardi. Eesti saab umbes 30 meetri pealt karistuslöögi.

Madis Kalvet: Eestilt järjekordselt ebaõnnestunud tsenderdus...

Madis Kalvet: Sappinen proovib tõsta palli üle vastaste väravavahi, kuid kahjuks tõstab ta palli ka üle värava. Hea olukord tekkis Teniste audisisseviske järel. Kaasa aitas ka eksimuse sisse lasknud vastatse kaitseliin. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327984784937807872

Madis Kalvet: Kui Eesti peakski selle kohtumise kaotama, siis on juba alagrupiturniiri viimase vooru eel selge, et eestlased jäävad grupis viimaseks.

Madis Kalvet: Pikk saab löögi vastu pead, kuid äärekaitsja saab jätkata.

Madis Kalvet: Nikolov teenib 34. minutil kollase kaardi.

Madis Kalvet: 2:0 oli ülimalt lähedal. Trickovski taas aktsioonis, kuid Hein suudab päästa.

Madis Kalvet: 29. minutil saadab Trickovski palli võrku. Karistuslöögist tulnud pall kukub otse Trichkovsile ette, kes teeb üle puusa suurepärase löögi ja pall on väravas. https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1327982754844250112

Madis Kalvet: Ja Põhja-Makedoonia asub 1:0 juhtima!

Madis Kalvet: Trickovski saadabki nurgalöögi järel palli võrku, kuid Mallorca ründaja oli selgelt suluseisus ja seda nägi ka kohtunik.

Madis Kalvet: Mets jääb olukorra klaarimisega hätta ning võõrustajatele 26. minutil nurgalöök, mida oleks võinud kindlasti vältida.

Madis Kalvet: Kreidalt 23. minutil korralik löök trahvikasti joonelt, hea sööt Vassiljevilt. Kahjuks läheb Kreida löök liialt väravavahi peale ja skoor püsib 0:0.

Madis Kalvet: 20 minutit mängitud. Kumbki meeskond ei ole seni suutnud väga head väravamomenti luua.

Madis Kalvet: Sagin makedoonlaste värava all. Vassiljevi antud palli järel jõuab mänguvahend Metsani, kes lööb üle pea kerge kaarega, kuid kahjuks ka üle värava. Olukord oli tegelikult päris lubav, kuna võõrustajate väravavaht oli postide vahelt väljas ja värav tühi.

Madis Kalvet: Sinjavski teeb umbes 40 meetri kaugusel vastaste väravast vaheltlõike ja suundub kohe värava suunas. Esimene tsenderdus blokeeritakse ja lõpetuseks teenib Sinjavski Eestile nurgalöögi.

Madis Kalvet: Eesti proovib ka mängu ehitama hakata, kuid makedoonlased survestavad kõrgelt ja eestlastel on kohe raske.

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia proovib kohe esimeste minutitega kohtumist enda kontrolli alla saada.

Madis Kalvet: Eesti paneb palli mängu!

Madis Kalvet: Meeskonnad on väljakul. On hümnide aeg!

Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia koondis tuleb tänasele mängule väga hea meeleolu pealt, kuna neljapäeval tagati riigi ajaloos esmakordselt pääs EM-finaalturniirile. Otsustavas kohtumises alistati 1:0 Gruusia. Võrreldes neljapäevaga on makedoonlased teinud algkoosseisus neli vahetust. Teiste seas on täna puudu Itaalia kõrgliigas mängiv vanameister Goran Pandev. Gruusiale võiduvärava löönud 37-aastane Pandev lubati koduklubi (Genoa) juurde tagasi. Koduklubi juurde lubati ka Leeds Unitedis mängiv Ezgjan Alioski. Võrreldes neljapäevaga on puudu veel Boban Nikolov ja Stole Dimitrievski.Nimekaid mehi on Põhja-Makedoonia algrivistuses sellele vaatamata. Kõige nimekam mees on ilmselt 21-aastane Napoli poolkaitsja Elif Elmas. Oktoobris Tallinnas Elmas ei käinud, kuna toona oli ta kimpus koroonaviirusega. Põhja-Makedoonia algkoosseisus on veel üks Itaalia kõrgliiga mängija. Ründajana alustab Udinese mängumees Ilija Nesterovski.

Madis Kalvet: Makedoonia algkoosseis kohtumiseks Eestiga: https://twitter.com/ffmmkd/status/1327954682422161409

Madis Kalvet: Eestlaste algkoosseis on selgunud. Üllatusi sel korral ei ole. https://www.instagram.com/p/CHnJTRkBQRH/

