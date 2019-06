BLOGI | Paari minutiga taevast põrgusse: Eesti andis Põhja-Iirimaa vastu eduseisu käest ning sai valusa kaotuse

Kui meie loodame valiksarjas kirja saada oma esimesed punktid, siis vastastel on kindel plaan hoolimata Hollandi ja Saksamaaga ühte gruppi kuulumisest valikturniirilt otse finaalturniirile pääseda. Algus on selleks tehtud suurepärane: märtsis alistati esimest korda nii Eesti kui Valgevene ning kahe suure kõigutamiseks tuleb põhjaiirlastel kindlasti eelkõige Eesti ja Valgevene vastu oma võidupunktid ära võtta. Seda teavad ka Eestisse reisinud 1400 vastasfänni, kes tulihingeliselt omadele kaasa elama hakkavad.

Üldiselt tuleb Eestil võrreldes märtsikuise omavahelise kohtumisega olla tunduvalt enesekindlam - toona jäi just eneseusust kõvasti puudu. "Mängija on enesekindel siis, kui ta teab, mida ta väljakul tegema peab või mida ta partnerid tegema peavad," sõnas Reim kohtumise eel. "Positiivse õhkkonna loomine - kui midagi valesti läheb, siis see on jalgpall, seda juhtub. Järgmisel hetkel tuleb ikka valmis olla. See oleks lihtne, kui ütleksin, et "mängige julgemalt" ja keeran ise selja. Tuleb edasi anda head ideed, häid näpunäiteid, aga otsustajad väljakul on mängijad."

Eesti võib lootust leida faktist, et põhjaiirlased on viimase paari aasta jooksul võõrsil olnud päris kehvad: viimases seitsmes (!) võõrsil peetud mängus pole suudetud skoori teha ning kaheksas mäng selles rivis oli ka San Marino vastu. Kokku teeb see 642 minutit jalgpalli ilma võõrsilväravat - seda on peaaegu 11 tundi!

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.00 ning Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogis.

Eesti eeldatav algkoosseis: