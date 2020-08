BLOGI | Levadia kaotas lisaajal Fääri saarte klubile, kripeldama jääb eksimus penaltil

Levadial oli suurepärane võimalus juhtima minna juba 22. minutil, kuid Markus Jürgenson põrutas penalti posti. Väravaid hakati lööma alates teisest poolajast. Esmalt viis Karl Rudolf Õigus 52. minutil ilusa soorituse järel Levadia juhtima.

Sellele järgnes fääride taanlasest ründaja Sebastian Pingeli soolo. B36 esiründaja kõmmutas peaga palli väravasse nii 72. kui ka 76. minutil. Levadia õnneks vastas sellele Trevor Elhi 80. minutil, kelle tabamus viis kohtumise lisaajale.

Lisaajal sai Levadia esmalt Manucho 101. minuti väravast juhtima, kuid juba 106. minutil pani Ragnar Samuelsen taas Levadia mehed õhuvõitluses paika ning viigistas seisu. 112. minutil tegi Pingel hea eeltöö ning Hannes Agnarsson lükkas palli tühja võrku. Sellega oligi B36 edasipääs selge.

B36 - FCI Levadia Ja ongi kõik. B36 pääseb 4:3 võiduga Euroopa liiga teise eelringi! Elhile kollane kaart. Vahetab ka B36. Petersen mängu, Johansen pingile. Levadia teeb teise vahetuse. Roosnupp pingile, Peetson mängu. Pingel annab 113. minutil terava palli värava alla. Agnarsson lükkab palli tühja väravasse! B36 juhib 4:3! Hentze võtab Elhi maha, kuid kohtunik penaltit ei anna. Lepistu saab protesteerimise eest kollase kaardi. Samuelsen saab tsenderdusele hästi pea vahele ning pall on võrgus! 3:3! Lisaaja teine poolaeg on alanud! Levadia teeb esimese vahetuse. 17-aastane ründav poolkaitsja Komlov pingile, keskkaitsja Lipp mängu. Esimene lisaaeg lõppenud! Levadia ei ole teinud ühtegi vahetust. Tõele au andes ei ole pingilt suurt kedagi ka võtta. Johansen teeb Podholjužini vastu üsna robustse vea ning saab kollase kaardi. Kruglov lööb kaugelt peale. Roosnupp võidab õhuvõitluse ning Manucho rammib 101. minutil palli kuuelt-seitsmelt meetrilt võrku. Levadia ei jäta jonni ning Maucho viib Levadia 3:2 juhtima! Levadial suurepärane võimalus, kuid Manucho löök tuuakse posti kõrvalt ära. Frederiksberg võtab Levadia kiirrünnaku maha ja saab kollase kaardi. Roosnupp keerab 97. minutil end hästi löögile, kuid kahjuks kindlalt üle. Manucho paneb madala palli värava ette. Elhi on palli noolimas, kuid Hentze püüab. Lisaaeg on alanud väga rahuliku tempoga. Lisaaeg on alanud! Normaalaeg läbi! Kohtumine läheb lisaajale! Kohtunik annab kohtumisele kolm lisaminutit. B36 teeb esimesel üleminutil vahetuse. Jacobsen pingile, Samuelsen mängu. Kruglov lööb umbes 25 meetri pealt tugevalt müüri alt, kuid pall läheb otse Hentze sülle. Nattestad saab 88. minutil kollase kaardi. Levadiale heast kohast karistuslöök. Õiguselt tsenderdus karistusalasse. Elhi saab peaga löögile, kuid Hentze püüab kindlalt. 85 minutit mängitud. Kas näeme täna lisaaega? Manuchole 83. minutil kollane kaart. Levadia viigistab! Elhilt terav löök esimese posti äärde! Seis 2:2! Jacobsenile 77. minutil kollane kaart. Lepistul hea löögikoht, kuid üle. Podholjužin jätab Pingeli markeerimata ning taanlane lööbki 2:1! Pingel lööb kohe teise veel!!! B36 juhib 2:1!! Levadia laseb Pingelil hoo üles võtta ning taanlane lööb võimsalt peaga palli väravasse! Seis 1:1! Tundub, et Levadia lõikas näppu tõsiasjaga, et nurgalöögi ajal mängiti tsooni, mitte mees-meest ja nii sai Pingel vabalt soleerida. B36 viigistab! Komlovil 70. minutil suurepärane võimalus. Pall lendab rikošetist napilt ristnurgast mööda. Jürgensoni 69. minuti löök lendab kõrgele tribüünidele. Hentze võtab 65. minutil Roosnupu kauglöögi ära. B36 teeb esimese vahetuse. Radosavlevic pingile, Agnarsson mängu. Komlov saab 60. minutil kollase kaardi. Pealelöögid 10:6 Levadia kasuks. B36 on muutunud teravamaks. Proovitakse rünnata läbi parema ääre, kus soovitakse ülekaalu saavutada Kruglovi vastu. Viimati pidi kogenud vanameister võitlema juba kolme vastasega korraga. Roosnupp ja Õigus kombineerivad taas, kuid sel korral läheb pall üle otsajoone. Roosnupp keerab B36 kaitse sõlme ning annab hea söödu Õigusele. Õiguselt hea puude, suunamuutus ning löök tagumise posti suunas. Levadia juhib 1:0! Levadia asub juhtima! B36 on teist poolaega alustanud intensiivsemalt. Teine poolaeg on alanud! Kohtunik lõpetab esimese poolaja! Kruglov kõmmutab karistuslöögist otse peale, kindlalt mööda. Komlovi pea on kinni seotud ja mäng jätkub. Mäng ikka seisab, kohtunik annab avapoolajale kolm lisaminutit. Komlovil on veri lahti, arstid on väljakul. Nielsen tabab jalaga Komlovi pead. Nielsenile kollane kaart. Levadia jätkuvalt surub ning pressib fääre kõrgelt. Kahjuks ei ole see värava näol veel tulemust toonud. Komlov kõmmutab 31. minutil madalalt peale. Tagumisse posti läinud löögi suudab Hentze siiski ära võtta. Roosnupp saab 25. minutil kaugelt löögile, kuid Levadia õnnetuseks veidike mööda. Jürgenson paneb 22. minutil penaltist tugeva paugu peale, kuid lööb vastu parempoolset posti! Seis püsib 0:0! Manucho võetakse 21. minutil kastis maha. Levadiale PENALTI! Komlov teeb 17. minutil hea eeltöö ja Jürgenson saab korralikult löögile. Hentze kiire reaktsioon päästab aga B36 halvimast. Mellemgaard võtab 17. minutil Komlovi maha ning saab kohtumise esimese kollase kaardi. Viimasel viiel minutil on omakorda kodumeeskond saanud mängu paremini enda kontrolli alla. B36-l 13. minutil ohtlik olukord. Vasakust äärest tulnud karistuslöögile saab pea vahele taanlasest ründaja Sebastian Pingel, kelle löök läheb siiski napilt üle värava. Esimesel kümnel minutil on Levadia suutnud oma mängustiili peale suruda. Levadia teeb 8. minutil esimese löögi raami. Lepistu lööb kaugelt, kuid pall läheb otse väravavahile sülle. Levadia on kohtumist alustanud väga agressiivselt ning Fääri saarte klubi pressitakse kõrgelt. Taktikaliselt mängitakse sarnaselt nagu viimastes Eesti liiga kohtumistes ehk äärekaitsjad Kruglov ja Jürgenson liiguvad rünnakute ajal keskväljale. Kihlveokontorites on soosikuks koduvõistkond B36. Ilmselt on sellele oma suure osa andnud mitme Levadia põhimehe puudumine. Kohtumine on alanud! Levadia peatreeneri Vladimir Vassiljevi mängueelsed mõtted: https://www.instagram.com/p/CEXsBjShoou/ Mida rääkis kohtumise eel Levadia kapten Brent Lepistu? https://www.instagram.com/p/CEXsR4Mh-aY/ Fääri saartel ollakse kohtumiseks valmis! https://www.instagram.com/p/CEZrGMOFLYQ/ Kaimar Saagi endine koduklubi B36 on varasemalt eurosarjas eestlastega kohtunud. 2017. aasta suvel mindi Euroopa liiga esimeses eelringis vastamisi Nõmme Kaljuga. Kalju võitis mõlemad kohtumised 2:1 ning läks koondskooriga 4:2 teise eelringi. Fääri saarte pealinnas Torshavnis asuval Torsvölluri staadionil on täna valitsemas pilvised ilmastikuolud ning õhutemperatuur on kõigest 10 kraadi. Kohtunikebrigaad tuleb Šotimaalt. Peakohtuniku ametis on Donald Robertson, keda assisteerivad Douglas Ross ja Alan Mulvanny. Neljandaks kohtunikuks on Fääri saarte kohalik mees Alex Troleis. Levadia asetus tänaseks kohtumiseks: Levadial on pingilt võtta Aland, Lipp, Peetson, Veering, Petrunin, Krutogolov. Ootamatult on koosseisust puudu ukrainlasest leegionär Igor Žurahhovski. Hiljuti raskest traumast taastunud poolkaitsja on Eesti liigas saanud tasapisi mänguaega ja mitme olulise mehe puudumisel oodati sel korral temast suurt abi, kuid nüüd ei ole teda isegi koosseisus. Levadia algkoosseis: Kotenko, Kruglov, Otšigava, Podholjužin, Jürgenson, Lepistu, Komlov, Roosnupp, Elhi, Õigus, Manucho.B36 algkoosseis: Hentze, Heinesen, Eriksen, Nattestad, Mellemgaard, Jacobsen, Przybylski, Nielsen, Frederiksberg, Pingel, Radosavlevic. Levadia peab tähtsas kohtumises hakkama saama nelja olulise ründava mängijata. Eelmistel aastatel teiste klubide eest pallides saadud mängukeeldude tõttu jäid koju Bogdan Vaštšuk ja Robert Kirss. Õigeks ajaks ei saanud vajalikku viisat kätte aga ukrainlane Juri Kolomojets ja kamerunlane Aime Gando Biala.

„Kahjuks läks viisadega niimoodi. Ukrainlase Zurab Otšigava viisa saabus näiteks esmaspäeval, kuid Kolomojetsi oma jäi kuhugi kinni. Lükkasime isegi lennuki (Levadia tšarterlend Fääri saartele väljus kolmapäeva hommikul kell 11.00) starti tunni aja võrra edasi, kuid pass ikka ei jõudnud. Tõenäoliselt jõuab see homme (täna), kuid sellest on vähe kasu,“ tõdes Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson. „Tulevikuks on see õppetund, et välismaalastel peab olema dubleeritud pass.“

Euromängudest rääkides on Eesti klubid ajalooliselt saanud eelkõige loota just Levadia peale. Kui näiteks FC Flora on aastate jooksul suutnud Euroopas üle mängida kaks vastast, siis Levadia puhul on antud number koguni 11. Samas viimastel aastatel on ka levadialaste käsi käinud pigem kehvasti. Viimane eurovõit pärineb 2016. aasta suvest, kui Euroopa liiga esimeses eelringis alistati Fääri saarte tiim HB kahe mängu kokkuvõttes 3:1.

B36 ja Levadia kohtumise võitja järgmine vastane selgub 31. augustil toimuval loosimisel. Euroopa liiga teise eelringi matšid peetakse 17. septembril.