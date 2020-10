BLOGI JA FOTOD | Võitu ei tulnud, aga vähemalt lõppes kaotusteseeria! Eesti mängis magusa eduseisu Põhja-Makedoonia vastu viigiks

RAHVUSTE LIIGA: EESTI - PÕHJA-MAKEDOONIA

Põhja-Makedoonia peatreener Igor Angelovski: "Normaalne, et olen pettunud, sest meie kvaliteedi juures pidanuksime võitma. Õnnitlused Eestile, kes lõi kolm väravat! Positiivsele poolele tuleb kanda, et tulime 1:3 kaotusseisust 3:3 viigini. Meil oli võimalus võita, aga mäng sai enne läbi. Mäng oli hea rütmiga. Fännid peavad olema rahul. Kahju, et me kolm väravat sisse lasime ja penaltil eksisime. Mõlemad meeskonnad tegid hea mängu, eriti meie tiim viimased 30 minutit."

"Mängisin poolteist aastat Sarajevos. Seal on sama keel mis Makedoonias. Keskkaitsja ütles selja tagant, et ma löön paremale, valisin teise nurga ja pall oligi sees. Ma ei tea, kas see mõjutas, aga midagi ikka!" rääkis penaltist 3:1 löönud Frank Liivak pressikonverentsil.

Sappinen veel: "Oleme terve nädala sisendanud endale, et tegelikult suudame jalgpalli mängida. Pidime seda siin kodus näitama. Armeenia vastu tahaks vigade paranduse teha ja esimesed kolm punkti tabelisse kirja saada."

Rauno Sappinen pressikonverentsil: "Emotsioonid on segased. Peab rahulikult välja magama ja uuesti vaatama. Praegu ei oska öelda, kas klaas on pooltäis või pooltühi."

Läbi! Mäng lõppeb 3:3 viigiseisul. Viik on valus tulemus, arvestades, et olime 3:1 ees. Vähemalt oli mäng aga tõeline põnevuskohtumine!

Lilanderil oli hea võimalus kiirrünnakuks, kuid midagi ohtlikku sellest paraku ei sündinud.

Kolm lisaminutit antakse mängule juurde!

Lilander põrutab kaugelt peale, pall lendab siiski kindlalt üle värava.

3:3.... Nurgalöögi järgses olukorras pääseb Zajkov löögile. Valus eksimus kaitses eestlastelt.

Velkovski põrutab kaugelt peale, vastased teenivad nurgalöögi.

5 minutit jäänud lõpuni....

Kaks vahetust Voolaidi poolt! Mängu tulevad Mihkel Ainsalu ja Michael Lilander. Ruumi teevad Käit ja Sinyavskiy.

Samal ajal tehakse Käidi vastu ka keskväljal viga. Eestlastel head sekundid puhkamiseks ja mängutempo rahustamiseks.

Käit küsis vahetust.

Kohe tekib uus ohtlik olukord meie karistusalas, õnneks midagi ohtlikku ei juhtunud. Eestlastel on nüüd ees rasked minutid...

Värava autoriks Goran Pandev. 10 minutit jääb veel mängida!

3:2!

Liivak teenib Eestile nurgalöögi. Üks eestlastest lendab ka karistusalas pikali, kohtuniku vile vaikib. Midagi ohtlikku olukorrast paraku ei tekkinud.

Circa 15 minutit jäänud kohtumise lõpuni. Liiga vara ei tasu veel tähistada, aga seis on igatahes lubav!

3:1! Frank Liivak näitab külma närvi ja kasvatab eestlaste eduseisu!

Penalti Eestile! Käidi pealelöök maandub müüris, sest vastaste seast mängib keegi käega. Milline mäng!

Sinyavskiy teenib karistusala joone lähistelt karistuslöögi Eestile!

Tänasel mängul on kohal 908 pealtvaatajat.

Põhja-Makedoonia on saanud kerge surve peale.

Baranov sõidab Nesterovskile korralikult sisse, kohtunik viga olukorras ei näe. Tuletame meelde, et Baranovil kollane all.

Põhja-Makedoonia mängija tsenderdus riivab latti, vastaste rünnak lõppeb ohtliku pealelöögiga, mis õnneks läheb mööda.

Eestilt kaks vahetust. Mängu sekkuvad ründajad Frank Liivak ja Mark Anders Lepik. Puhkama pääsevad Vassiljev ja kaks väravat löönud Sappinen.

"Võitle, Eesti, võitle!" kostab tribüünilt. Rahvas ihkab võitu!

Nurgalöögi olukorras vilistab kohtunik käega mängu ja näitab penaltipunktile. Baranov teenis ühtlasi kollase kaardi.

Trajkovski lööb latti! Eesti juhib seega jätkuvalt 2:1!

Penalti vastastele!

Põhja-Makedoonia teeb kohe kaks vahetust. Mängu tulevad Illija Nestorovski ja legendaarne Goran Pandev! Ruumi peavad tegema Boban Nikolov ja Ivan Trickovski.

2:1! Baranov põrutab kastis kahel korral peale, lõpuks jõuab vabaks jäänud pallini esimesena Sappinen, kes saadab mõne meetri pealt palli võrku!

Artur Pika vastu tehakse kollase kaardi vääriline viga. Eestlastele heast kohast karistuslöök!

Tund aega on mäng käinud. Viimastel minutitel on mängutempo veidi raugenud.

55. minutit mängitud. Eesti on teist poolaega alustanud teravalt! Jääme lootma, et see kulmineerub lõpuks ka väravaga.

Eesti teenis nurgalöögi. Vassiljev saadab palli kasti, pall maandub lõpuks ka väravas, aga enne vilistatakse Põhja-Makedoonia kasuks viga.

Vassiljev otsib karistusala lähistel kannaga tiimikaaslast, kuid paraku sööt kohale ei jõua. Põhja-Makedoonia vastab ohtliku kiirrünnakuga ning karistusalas saadakse ka löögile, õnneks püüab Hein palli kindlallt.

Teniste saadab paremalt äärelt söödu kasti, kuid omadele see ei jõua.

Nurgalöögist midagi ohtlikku õnneks ei tulnud.

Kohe alustuseks ohtlik olukord eestlaste värava all! Pall veereb siiski napilt väravast mööda. Vastastel aga nurgalöök.

Teine poolaeg algab! Vastased tegid poolajal ühe vahetuse, kui poolkaitsja Feran Hasani asemel tuleb mängu teine ründav poolkaitsja Enis Bardi.

Avapoolaja kohta ka veidike statistikat:

Kokkuvõtteks oli avapoolaeg üsna võrdsete võimalustega. Ülimalt kahju on aga sellest, et vastaste värav oli puhtalt meie kingitus.

Ivan Trickovski lööb otse peale, õnneks läheb pall napilt üle värava. Sellega on avapoolaeg ka lõppenud!

Marinile vilistatakse karistusala joone lähistelt käega mäng, ohtlikust kohast karistuslöök vastastele.

Ohtlik olukord meie karistusalas. Õnneks vastaste pealelöök ebaõnnestub täielikult. Avapoolaja lõpuni jäänud veel loetud minutid.

Pikk teeb Feran Hasani vastu üsna karmi vea, kohtunik näitab eestlasele kollast kaarti.

38. minut on käimas! Kas näeme avapoolajal veel väravaid?

Gjoko Zjakov saadab kõrge tsenderduse kasti, Heinale lihtne pall.

Ühtlasi teeb Eesti ära sunnitud vahetuse, kui Marin tuleb vigastatud Lutsu asemel mängu.

Sappinen leitakse täpse sööduga värava eest üles ja Flora esiründaja saadab postipõrkest palli võrku! Väravasöödu saab kirja Pikk.

Kes muu, kui Rauno Sappinen!

1:1!

Eesti valmistab ette esimest vahetust, sest Luts on saanud viga. Tema asemel on platsile tulemas Pavel Marin.

Põhja-Makedoonia valdab küll rohkem palli, aga eestlased on suutnud luua ohtlikumaid olukord. Seis on siiski 1:0 külaliste kasuks.

Vassiljev lööb ohtlikult peale, aga napilt väravast mööda!

Sappinen saadab karistusalas palli värava ette, aga kaitsjad saavad jala vahele. Nurgalöök siiski Eestile.

Nurgalöögist midagi ohtlikku paraku ei sündinud.

Aleksandar Trajkovski saab karistusalast vabalt löögile, aga Hein püüab õnneks palli kindlalt.

Pärast väiksemat kemplemist karistusalas lööb Vassiljev palli auti.

Käit teeb vastaste vastu vea. Põhja-Makedoonial lubavast kohast karistuslöök.

Vassiljev tsenderdab ja Baranov saab ka löögile, kuid pall läheb selgelt üle värava.

Eesti saab nurgalöögi. Hea on näha, et meie mängu on rohkem teravust tulnud!

Nüüd on hea võimalus Käitil, kes saab karistusala joonelt peale kõmmutada, kuid pall läheb Siskovskile otse sülle.

Kastis leitakse hea sööduga Sappinen, kes saab ka vabalt peaga löögile, aga vastaste puuriluku Siskovski jaoks on see lõpuks siiski lihtne pall.

Põhja-Makedoonia pääseb meie karistusalla, aga Käit klaarib palli kiirelt üle küljejoone.

12 minutit mängitud. Kumbki meeskond seni midagi ohtlikku pole suutnud luua. Makedoonlaste avavärav oli puhtalt meie enda kingitus. Siiski on külalisvõistkond olnud seni rohkem üritavamaks pooleks.

Hasani teeb keskväljal Pika vastu vea.

Vassiljev saadab söödu vasakusse äärde, kuid läheb veidi liiga pikaks ning Pikk ei saa palli kätte. Väravalöök vastastele.

7 minutit mängitud. Pall on suuresti makedoonlaste valduses, eestlased on pidanud seni tegema palju musta tööd.

Šokeeriv algus Eestile. Jääme lootma, et eestlaste innukus sellest ei vähene!

Märten Kuusk saadab söödu tagasi Heinale, kuid pall läheb väravavahist hoopis teise kohta ja pall veerebki Eesti väravasse...

0:1. Põhja-Makedooonia läheb juba juhtima.

Põhja-Makedoonia püüab vaikselt rünnakuid üles ehitada, aga eestlaste kõrge surve pole seni lasknud makedoonlastel eriti üle poole välja tulla.

Kohe alustuseks vilistatakse Lutsule viga.

Mäng on alanud!

Hümnid on kuulatud ja nüüd on aeg mänguks!

Koondised on saabumas väljakule.

Tänase mängu kohtunikebrigaad tuleb Rootsist. Peakohtunik on Mohammed Al-Hakim.

Kohtumise alguseni on jäänud veidi üle 20 minuti. Mõlema koondised on veel platsil sooja tegemas.

Põhja-Makedoonia kohta tasub välja tuua, et koondise kuulsaim nimi, 2010. aasta Meistrite Liiga võitja Goran Pandev on esialgu jäetud pingile.

Põhja-Makedoonia algkoosseis:

