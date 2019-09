BLOGI JA FOTOD | Valus hoop! Valgevene üleminutite värav röövis Eestilt viigipunkti

Valgevene avas mänguskoori neli minutit peale poolajapausi, kui nurgalöögi järel jõudis peaga sihile Ragnar Klavani üle mänginud Nikita Naumov. Vaid kuus minutit hiljem andis palliga karistusalasse purjetanud Mattias Käit hiilgava söödu Erik Sorgale, kes tagumise posti juurest oma koondisekarjääri debüütvärava lõi.

Mäng näiski vaikselt viigisadamasse tüürivat, kuid teisel üleminutil üllatas meie kaitseliini kolmesööduline kombinatsioon, mille vormistas värava ees Valgevene võidutabamuseks kuus aastat tagasi siinsamas sõprusmängus koondise debüüdi teinud Borissovi BATE ründaja Maksim Skavõš.

Valgevene sai nelja kaotuse kõrvale esimese võidu, Sinisärgid jätkavad endiselt punktita. Esmaspäeval kell 21.45 on Eesti vastaseks juba tugev Holland, kes täna kell 21.45 madistab Hamburgis Saksamaaga.

Tubli, et väravaarve avas, aga vaevalt mees ise sellest tiitlist suurt rõõmu tunneb. Gunnar Leheste: Läbi. Selline pauk siis mängu lõppu. Olime seda punkti igati väärt, aga kui mõelda, et lõpus sellise asja läbi lasime, siis... Kas ikka olime? Gunnar Leheste: Maksim Skavõhh libistas värava eest jala pikaks. Esimene sööt tuli vasakult äärelt diagonaalis paremale, kust keegi selle värava ette edasi suunas. Gunnar Leheste: 1-2 Oh jummel! Valgevene lõpetab mängu hilise võiduväravaga. Gunnar Leheste: Kolm lisaminutit veel jäänud. Gunnar Leheste: Valgevene fännid on süüdanud kümmekond raketti. Gunnar Leheste: Eesti teeb viimase vahetuse. Ojamaa välja, Vlasij Sinjavski saab võimaluse. Gunnar Leheste: 85. min: Hea üritus Henrik Ojamaalt kauglöögi näol, aga paraku lendab pall kõrgelt üle värava. Gunnar Leheste: 83. min: Eesti teeb teise vahetuse. Sappinen sisse, meie mängu staar Erik Sorga suure aplausi saatel välja. Gunnar Leheste: Valgevene vahetab samuti. Kollase kaardiga Kovalev välja, kuus aastat tagasi siinsamas koondise debüüdi teinud Maksim Skavõš sisse. Gunnar Leheste: Artjom Dmitrijev vahetab välja hoopis Konstantin Vassiljevi! Gunnar Leheste: Viivukese hiljem on Valgevenel kasutada nurgalöök, mille klaarib peaga Zenjov. Gunnar Leheste: Klavan suunas peaga edasi Tammele, kelle löök läheb untsu. Gunnar Leheste: 75. min: Samal hetkel kukutatakse Käit 35 meetri peal pikali. Vassiljev palli taga... Gunnar Leheste: Artjom Dmitrijev võtab soojendusdressi seljast. Käidi asemele? Gunnar Leheste: 72. minut: Valgevene kiirrünnakust tekib külalistel ohtlik surve, mis tipneb kahe posti löögiga. Gunnar Leheste: Pealtvaatajaid on täna 7314. Gunnar Leheste: Pikali on maas ka Klavan. Kollane kaart ka värskelt vahetusest sekkunud Bahharile. Arsti väljakule ei kutsuta, meie mängijad kasutavad väikest pausi janu kustutamiseks. Gunnar Leheste: 66. min: Zenjov saab keskväljal viga, esimene kollane kaart läheb Juri Kovalevile. Gunnar Leheste: Valgevene teeb esimese vahetuse. Nr 13 Signevitš välja, nr 10 Bahhar sisse. Gunnar Leheste: 63. minut: klubikaaslased Artur Pikk ja Henrik Ojamaa kombineerivad ilusa rünnaku. Ojamaa viimane sööt jäi ainult tsipa pikaks. Aga aplausi teenisid siiski välja. Gunnar Leheste: 61. minut: Zenjovilt hea sööt värava ette Sorgale, kes napilt mööda lõi. Sorga on seni teinud ilusa mängu! Jälle oli ohtlik! Gunnar Leheste: 59. min: Vassiljev põrutab kaugelt. Rahvas ahhetab, kui pall napilt väravast mööda kihutab. Gunnar Leheste: 57. min: Karistuslöök oli ohtlik! Pall lendas napilt vasakust postist mööda. Gunnar Leheste: 58. min: Vägev surve eestlastelt. Valgevene kaitsja blokeeris Sorga pealelöögi. Tuleb nurgalöök. Gunnar Leheste: Mets ja Dragun lähevad pukslema, sest esimene lõi pärast vea tegemist palli vastu maaslamajat. Gunnar Leheste: Kusjuures ka see oli suluseisust! Aga kohtunikud õnneks (või kahjuks) pole täna oma ülesannete kõrgusel. Gunnar Leheste: Käit tegi hea eeltöö, liikus palliga kasti, lasi madala palli värava eest läbi ja Sorga pani tagumises postis jala vahele! Gunnar Leheste: VÄRAAAV! Sorga viigistab 1:1. Käidilt resultatiivne sööt. Gunnar Leheste: 51. minut: Vassiljev oli 20 meetri peal karistuslöögiks palli taga, aga keerutas väravast mööda. Gunnar Leheste: Nurgalöögile eelnenud olukord oli muidugi selge suluseis. Gunnar Leheste: Klavan lükati võitluses kõrvale ja Naumov lõi peaga värava. Gunnar Leheste: Värava autoriks Nikita Naumov. Gunnar Leheste: 49. min: VALGEVENE AVAB SKOORI! Nurgalöögist. Fännid süütavad taas punase tõrviku. Gunnar Leheste: 47. min: Valgevene kapten Igor Stasevitš teeb trahvikasti vasakult äärelt teise poolaja esimese pealelöögi, mis napilt postist mööda läheb. Sellele järgnes meie valesööt ja Valgevene ohtlik kontra. Dragun lõi kindla võimaluse posti! Gunnar Leheste: 2. poolaeg algas! Vahetusi tehtud pole. Raul Ojassaar: Avapoolaega ilmestav statistika: pallivaldamine on 54-46 Eesti kasuks, pealelöögid 11:3 Valgevene kasuks. Gunnar Leheste: Poolaeg läbi. 0:0. Gunnar Leheste: Esimesele poolajale on lisatud üks minut. Gunnar Leheste: 43. minut: Zenjov võttis kiirusega vastasega ette, madal tsenderdus värava alla, Ojamaa lõi paremalt mööda. Teine hea võimalus järjest! Valgevene fännid on üles võtnud lauluviisi "putin huilo". Gunnar Leheste: 42. minut: MILLINE VÕIMALUS EESTILE! Ojamaa lükkas osavalt Sorgale läbijooksu peale, Flora ründaja pealelöök läheb õige napilt paremast postist mööda. Keegi sai jala vahele ka, nii et nurgalöök... Gunnar Leheste: 40. min: Stanislav Dragun keerutab 18 meetri pealt palli värava poole. Lepmets tõrjub üle lati nurgalöögiks. Oli taas ärev moment. Gunnar Leheste: 39. min: Ivan Maevski põrutab karistusala joonelt peale. Lepmets püüab sülle. Ohtlik rünnak sai alguse Valgevene kõrgest pressingust, millega me paaril korral hätta oleme jäänud. Gunnar Leheste: 36. min: Seda peab küll ütlema, et poisid on vastase trahvikasti lähedal jõle julgelt söötma hakanud. Taaskord oli Vassiljev alustamas üht kaunist kombinatsiooni, aga jälle... Ühel hetkel võeti pall vahelt. Gunnar Leheste: 32. min: Ojamaa teenib Eestile vasakul äärel soodsast positsioonist karistuslöögi. Vassiljevi tsenderdus läheb aga paraku pikaks. Gunnar Leheste: 30. min: Üle pika aja tekitab ka Eesti midagi ohtlikumat. Vassiljevi pikk diagonaalsööt leiab paremal äärel Zenjovi, kes purjetab palliga karistualasse ja saab mingi löögi moodi asja sooritatud, aga kaitsjad olid tal nagu takjad küljes ja väravavahil pulssi väga üles ei löönudki. Gunnar Leheste: Valgevene fännid viskavad murule roosa suitsupommi. Teniste oleks peaaegu pihta saanud, Zenjov lõi selle lõpuks jalaga puruks. Eesti fännid reageerisid aktsioonile vilekooriga. Gunnar Leheste: 25. min: Sorga on nüüd pikali maas ja publik laseb kõvasti vilet. Mets ja Vassiljev laiutavad kohtuniku suunas käsi. Trahvilöök määratakse sekundeid hiljem hoopis tagapoolt teise olukorra eest. Gunnar Leheste: Oi, mis kannasööt Ojamaalt! Kaunis kombinatsioon Eestilt, aga kahjuks viimane puude oli ebatäpne ja pealelöögile ei jõutud. Gunnar Leheste: 23. minut: Väga terav nurgalöök Valgevenelt. Pall tundus otse tsenderdusest väravasse kruttivat, Teniste pea oli õnneks vahel. Gunnar Leheste: 21. min: Nikolai Signevitš saab kastist pealelöögile, kaitsja jalast nurgalöögiks. Viimased head võimalused on kahetsusväärsel kombel külalistele kuulunud. Gunnar Leheste: Valgevene fännisektoris annavad tooni valge-puna-valge lipud. Kombinatsioon, mis selles riigis oli ametlikult kasutusel aastatel 1991-1995. Raul Ojassaar: Valgevenelased on nüüd ka ärganud ning Eesti alguse initsiatiiv on kadumas. Gunnar Leheste: 16. min: OHTLIK! Jevgeni Jablonski paneb Sergei Lepmetsa kauglöögiga tõsiselt proovile. Levadia puurivaht võtab palli ristnurgast ära. Nurgalöögist asja ei saanud. Gunnar Leheste: 13. min: Juri Kovalev oli ohtlikult meie kaitsjate selja taha pääsesmas, aga Klavan klaaris olukorra audi sisseviskeks. Klavani enda halvast puutest see olukord üldse tekkiski. Gunnar Leheste: 12. min: Esimene ohtlikum rünnak ka Valgvenelt. Karistusalast sooritatud pealelöök sumbus õnneks meie kaitsjate blokeeringusse. Raul Ojassaar: Kui enne mängu arvasime, et Eesti võib mängida 4-2-3-1 formatsiooniga, siis praegu on see pigem olnud isegi 4-1-4-1, kus Mets on alumine poolkaitsja ning Käit ja Vassiljev päris ründavad. Vähemalt hetkel on see ennast õigustanud, ses initsiatiiv on meie käes. Gunnar Leheste: 9. min: Käit võttis sügaval meie väljakupoolel vastaselt efektselt palli jala pealt ja toimetas selle kiirelt ette, kus Sorga survele allunud kaitsja meile soodsast kohast audi sisseviske tõi. Publik aplodeeris nii Mattiasele kui Erikule soojalt. Hoiame kenasti palli ja see on praegu kõige tähtsam! Gunnar Leheste: Õnneks saab Mets ikka püsti. Ütleb kohtunikule paar krõbedamat sõna ja sörgib arstidega väljaku kõrvale. Kohe ilmselt lubatakse ka väljakule tagasi. Gunnar Leheste: Karol Mets on keskväljal viga saanud. Kõva karjatuse saatel kukkus murule. Arsti läheb samuti vaja. Raul Ojassaar: Eesti on väljakule tulnud suhtumisega: enne me vastastele palli ei anna, kui meil esimest väravat löödud pole. Praegune mängupilt on mõnusalt positiivne. Gunnar Leheste: "Eesti, löö esimesena!" karjub fännisektor. Oleme esimese kuue minutiga juba vastaste karistusala tõsiselt ohustanud. Mõnus ootusärevus on õhus. Gunnar Leheste: 5. min: Teniste võitles Eestile juba teise nurgalöögi. Valgevene kaitsja saab Vassiljevi tsenderdusele pea vahele ja tuleb kolmaski... Gunnar Leheste: Õnneks kõik vist korras. Sooritas päris hea koha pealt karistuslööki, millele järgnes nurgalöök. Gunnar Leheste: 2. minut: Konstantin Vassiljev juba valudes põlvili. Ega ometi!? Gunnar Leheste: Kõlas avavile. Läheb mänguks! Gunnar Leheste: Ott Tänak sai publikult muidugi võimsa aplausi. Gunnar Leheste: Kui kellelgi veel koondisemängu tunnet sees ei olnud, siis Oliver Kuusiku hümni esitamise järel ei ole sellest enam pääsu. Gunnar Leheste: Ja nüüd nad tulevad... UEFA tunnusmuusika saatel. Gunnar Leheste: Aukülalised Tänak ja Seeder valmistuvad samuti rivistuseks. Samal ajal lastakse kõlaritest Tõnis Mäe "Koitu": "On jälle aeg selg sirgu lüüa..." Gunnar Leheste: Aivar valmistub meeskondi kätlema. Gunnar Leheste: Vassiljevil on jalg korralikult kinni teibitud. Gunnar Leheste: Karel Voolaid tegi veel viimaseid märkmeid. Pildil, nagu näha, paneb pastakat põue. Gunnar Leheste: Ragnar Klavan loobus soojendusdressist. Gunnar Leheste: Selline melu hetkel staadioni kõrval festivalialal. Bänd just lõpetas, sest mängijad saabusid soojendusele ja publikul oleks paras aeg hakata end tribüünile sättima. Raul Ojassaar: Siin ka väike otselülitus. Raul Ojassaar: Karel Voolaidi esimene algkoosseis A-koondises on selline! Üllatusi ei ole - Sorga vs Sappinen duelli esiründaja kohale võitis praegu Sorga. Raul Ojassaar: Õhtuks valmistudes sobib teha kiire ajutreening - mitu nime (ilma sohki tegemata, loomulikult!) pihta saad?

Eestil on seni C-alagrupi mängudest kirjas 0:2 ja 1:2 kaotused Põhja-Iirimaale ning 0:8 kaotus Saksamaale. Valgevenel on tabelis suisa neli kaotust: Hollandile jäädi avamängus alla 0:4, Põhja-Iirimaale on kaotatud 1:2 ja 0:1 ning Saksamaale 0:2.

"Arvan küll, et tegu on võrdsete meeskondadega. Oleme mõlemad analoogses situatsioonis, stardiplatvorm on sama. Arvan, et tuleb väga võitluslik ja võrdne mäng," ütles eilsel pressikonverentsil kaitsja Karol Mets.

Sarnaselt meie uuele treenerile Karel Voolaiule saab A-koondise tuleristsed ka Valgevene loots Mihhail Marhel, kes määrati ametisse juunis pärast Igor Kriušenkoga lepingu lõpetamist. "See on meile ilmselgelt väga tähtis mäng. Psühholoogilist mõõdet süvendab asjaolu, et mõlemad on selles grupis veel punktideta ja tahavad väga võita. Tabeliseis pole meie kummagi jaoks hea ning kindlasti annavad mängijad endast kõik, et võita," rääkis Marhel eile.