BLOGI ja FOTOD | Valus! FC Flora kaotas Meistrite liigas Leedu tippklubile penaltiseeria järel

Kohtumise normaalaeg lõppes 1:1 ning sama skoor oli tablool ka lisaaja järel. Seega selgus võitja penaltiseerias. Seal olid täpsemad Suduva mängijad, kes jäid peale 4:2. Flora poolel eksisid penaltiseerias Konstantin Vassiljev ja Markus Soomets. Vassiljev lõi penalti posti ning Soometsa löögi tõrjus Ivan Kardum.

Mängust lõi Flora värava Rauno Sappinen, kes skooris 49. minutil. Suduva tabamuse autoriks oli Mihret Topcagic, kes realiseeris 78. minutil penalti. Eelnevas olukorras tegi vea Flora keskkaitsja Henrik Pürg.

Suduva jaoks jätkub eurohooaeg nüüd Meistrite liiga teise eelringiga, kus vastamisi minnakse Tel Avivi Maccabiga. Flora langes aga Euroopa liiga teise eelringi. Vastane saadakse teada 31. augustil.

FC Flora - Marijampole Suduva 2:4 Topcagic lööb alla vasakule, Igonen läheb valele poolele ning Suduva on järgmises ringis! 2:3 Soomets lööb üsna keskele ja Kardum tõrjub! 2:3 Igonen on lähedal, kuid Pušic skoorib. 2:2 Järvelaid lööb alla paremale ja sisse! 1:2 Igonen tassib, tadic ei saa palli väravasse! 1:2 Sappinen paneb ka alla vasakule. 0:1 Vassiljev petab väravavahi ära, kuid lööb posti. 0:2 Igonen läheb taas valesse nurka, Šabala lööb alla vasakule. Nüüd on Vassiljevi kord. 0:1 Suduva saab ette. Kindel penalti vasakusse nurka, Igonen läheb valele poolele. Suduva alustab löömist. Švrljuga esimesena. Ees ootab penaltiseeria! Lisaaeg ka läbi! Järvelaidilt terav pall, kuid kahjuks väravat ei tule. Florale karistusala nurgast karistuslöök. Järvelaid või Vassiljev? Üks lisaminut. Flora raiskas vahepeal hea kiirrünnaku. Vahepeal mindi isegi justkui kuuekesi kahe vastu. Suduva teeb veel ühe vahetuse. Salamon puhkama, Šabala mängu. Flora päästab joonelt! Pürg päästis. Topcagic kõmmutab mööda. Suduva tambib pikki palle karistusalasse. Flora peab seni vastu. 117 minutit mängitud. Igonen nopib järjekordse tähtsa palli. Salamon tuleb Lilanderile karmilt sisse ja saab kollase kaardi. Mängitud 112 minutit. POST! Suduva lööb posti! Vassiljevilt terav pall värava ette, kuid Kardum püüab. Sappinen lonkab juba kõvasti... Lilander võitleb kõvasti ja annab ka teistele eeskuju. Tadic saadab palli võrku, kuid Flora õnneks suluseis. Sappinen venitab, jalad on juba väga kanged. Soomets kukub kastis, kuid pall jääb talle selja taha ja kukkumine on ikka pigem kerge. Penaltit loota on palju. Flora vahetab. Vigastada saanud Kallaste asemel tuleb mängu Järvelaid. Lisaaja esimene poolaeg läbi! Kallaste lonkab juba üsna nähtavalt. Kas varsti tuleb vahetus? Nüüd vahepeal elevust ka Flora värava all. Igonen ei suuda väga hästi klaarida, kuid ka Suduva liikumises ei ole tähtsal hetkel teravust. Mõlemal meeskonnal on raske. Eks nüüd saab otsustavaks see, et kumb rohkem tahab. Floral 97. minutil ohtlik olukord, Alliku löök värava lähistelt läheb siiski üle. Vassiljevilt suurepärane sööt. Lisaaja alguses on Suduva mehed justkui väga väsinud. Kiirust ei ole nende liikumises enam üldse. Väike paus on Flora meestele hästi mõjunud. Enesekindlus on tagasi saadud ja lisaajal mängitakse taas julgemalt. Ja Flora paneb lisaajaks palli mängu. Normaalaeg läbi! Ees ootab lisaaeg! Flora sai lisaminutitel veel hoo üles ja tekkisid ka ohtlikud olukorrad. Kohtunik annab siiski lõpuvile. Soomets saab ka veel seitsme-kaheksa meetri pealt löögile, kuid napilt üle. Floral tekib veel võimalus. Löögile saab Alliku, kuid kogu elevuse peale nurgalöök. Flora ka elavneb korraks ja luuakse veidike teravust. Tulemuseks nurgalöök. Kohtunik annab kolm lisaminutit. Alliku teeb sihiliku vea Tadici vastu. Selge kollane kaart kaelast tirimise eest. Mängitud 89. minutit. Kas näeme lisaaega? Floral ei suju praegu asjad üldse. Tundub, et Suduva surve on florakate enesekindlusele ka põntsu pannud. Eelnevalt Vassiljevile 84. minutil ka kollane kaart. Flora teeb 84. minutil vahetuse. Sinjavski puhkama, Liivak mängu. Suduva surub jätkuvalt. Kaotusseisu jäämine äratas neid korralikult ning nüüd jahitakse juba võiduväravat. Henn julgustab samal ajal florakaid enesekindlamalt tegutsema. Topcagic realiseerib 78. minutil penalti. Seis 1:1! Pürg rammib karistusalas Kerlat! Penalti Suduvale! Pürg saab ka kollase kaardi! Suduva surve on nii kõva, et pall püsib ainult Flora väljakupoolel. Vassiljev innustab kaaslasi, et vahepeal peab ka ikka ise palli kätte saama ja palliga mängima. 73 minutit mängitud. Suduva meestel on läinud väga kiireks ning survet aina kasvatatakse. Suduva teeb oma kolmanda vahetuse. Jefremov puhkama, Švrljuga mängu. Topcagic saab peaga löögile, kuid tsenderdus on liiga pehme ja kõrge kaarega ehk ründaja ei saa pealööki jõudu sisse. Igonen püüab kindlalt. Vahepeal natuke ka rahast. Riigi meistritena on mõlemad kindlustanud endale eurosarjas vähemalt 800 000 eurot. Selle kohtumise võitja on endale taganud aga vähemalt 1,2 miljonit eurot. Seega mängitakse justkui 400 000 euro peale. Flora võtab esimese mehena puhkama Milleri. Flora valmistab ka esimest vahetust ette. Väljakule on tulemas Alliku. Suduva teeb 60. minutil teise vahetuse. Matulevicius puhkama, Jankauskas mängu. Suduva mängib löögile Matuleviciuse, kes põrutab aga kindlalt üle värava. Suduva mäng on ka elavnenud. Esimesel poolajal mängiti väga rahulikult ning oodati lihtsalt Flora eksimusi. Nüüd kaotusseisu jäädes on hakatud ka ise initsiatiivi näitama. Flora ründab 56. minutil teravalt. Karistusalas on tükk pusimist ja lõpuks saab Vassiljev löögile. Kahjuks mööda. Vassiljev lööb 54. minutil terava nurga alt karistuslöögi peale. Kardum lükkab palli üle lati. Kreida teeb hea eeltöö ja võidab palli Florale. Sinjavski põrutab kaugelt peale. Suduva väravavaht Kardum tõrjub. Esimesena on jaol Sappinen, kes lükkab palli võrku. Värav löödi 49. minutil! SUPER! Flora asub juhtima! Värava autoriks Rauno Sappinen! Algas teine poolaeg! Esimene poolaeg läbi! Seis püsib 0:0! Kohtunik annab avapoolajale ühe lisaminuti. Pušic murrab 45. minutil ohtlikult kasti, kuid florakad blokeerivad löögi. Nurgalöök. Suduva teeb 38. minutil vahetuse. Pingile võetakse leedulane Leimonas ning mängu tuleb horvaat Pušic. Nüüd on väljakul ainult kaks leedulast. Pinget on tänases mängus ikka tunda. Flora mehed väristavad võrreldes tavapärasega tunduvalt rohkem. Samas ei ole ka Suduva midagi erilist näidanud ja kaks ohtlikku olukorda on tulnud Flora keskkaitsjate eksimustest. Vassiljev läheb 32. minutil karistuslööki ise lööma. Kahjuks keerutab vanameister umbes 25 meetri pealt kindlalt üle ja mööda. Vassiljev tormab kiirele vasturünnakule. Sappinen on ees kahe kaitsja vahel ning vasakult äärelt on tuge pakkumas kiirelt spurtiv Sinjavski. Vassiljev ei suuda vabale Sinjavskile palli anda ja lõpuks tehakse tema vastu viga. Vassiljev paneb umbes 30 meetri pealt peale, kuid kindlalt mööda. Suduva ei avalda Flora kaitsele üldse survet. Tundub, et lihtsalt oodatakse eemal, kas florakad eksivad ja seejärel ollakse valmis kiiresti nõelama. Nüüd eksib valusalt Kuusk. Kuusk teeb kehva puute ning Topcagic saab väravat rünnata. Igonen on taas tasemel ja tõrjub. Mängitud 21 minutit. Flora peatreener Jürgen Henn on väljaku ääres väga häälekas. Seni ei ole ta enda hoolealuste tegevusega üleliia rahule jäänud. Vahepeal on ta muuhulgas märkinud, et mängukiirus ei ole florakate poolelt soovitud tasemel. 15 minutit mängitud. Seni käib mõlemalt poolt pigem kompamine ja kumbki väga suuri riske esialgu võtta ei taha. Suduva mängijad on ilmselgelt füüsiliselt võimsamad ja suuremad. Eks saab näha, kas nad hakkavadki keskenduma rohkem duellide peale. Pürg eksib 7. minutil kaitses valusalt ja Suduval (Topcagic) tekib üliamlt ohtlik olukord. Flora õnneks on Igonen kindel ja Eesti koondislane tõrjub löögi. Suduva laseb vähemalt alguses Floral üsna kergelt palli liigutada ning Flora väljapoolel nad survet ei avalda. Flora ründab kohe teisel minutil ohtlikult. Kahjuks lendab pall napilt üle värava. Kohtumine on alanud! Suduva algkoosseis: Kardum (Horvaatia), Slavickas (Leedu), Salamon (Austria), Živanovic (Serbia), Kerla (Bosnia ja Hertsegoviina), Hladik (Slovekkia), Efremov (Ukraina), Leimonas (Leedu), Matulevičius (Leedu), Tadic (Horvaatia), Topcagic (Bosnia ja Hertsegoviina). Kui Flora algkoosseisus on ainult Eesti mängijad, siis Suduva algkoosseisus on ainult kolm leedulast ning koguni kaheksa leegionäri. Flora algkoosseisus ühtegi üllatust ei ole. Suvel võistkonnaga liitunud koondislased Kallaste ja Igonen on kindlalt tõusnud algkoosseisu mängijateks. Oma koha on pidanud loovutama Järvelaid ja Paplavskis. FC Flora algkoosseis: Igonen, Kuusk, Pürg, Kallaste, Lilander, Kreida, Soomets, Vassiljev, Miller, Sinjavski, Sappinen. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/flora-eduka-eurovastase-valguses-ootamatu-pohjus-leegionaride-suure-hulga-taga-ja-leedu-jalgpalli-kehv-seis?id=90753071 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/suduva-peatreener-flora-on-eesti-jalgpalli-brand-kel-on-kasil-eriline-aasta?id=90775039 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/konstantin-vassiljev-suduva-voib-tunduda-paberil-kergem-vastane-kui-frankfurt-voi-radnicki-aga-tegelikult-see-nii-ei-ole?id=90768697 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/fotod-jurgen-henn-homse-euromangu-eel-penalteid-me-eraldi-harjutanud-pole?id=90768221

Enne mängu:

Flora on seni eurosarjades suutnud vastase maha murda ainult kahel korral. Seni on see mõlemal juhul juhtunud Euroopa liigas ehk Meistrite liigas pole kahe mängu kokkuvõttes suudetud veel ühtegi vastast alistada. Meistrite liigas on seni mängitud üheksal korral ehk tänavune aasta on kümnes, kus florakad saavad jõudu katsu kõige tugevamas klubisarjas.

Tänavune aasta on võrreldes eelnevatega teistsugune ehk edasipääseja selgub ühe kohtumise tulemusena. Flora plussiks on kindlasti asjaolu, et kohtumine peetakse nende koduareenil Lillekülas. Vastavalt koroonareeglitele pallitakse täna aga tühjade tribüünide ees.

Suduva on viimastel aastatel olnud Leedu klubijalgpalli valitseja. Lisaks kolmele kodusele meistritiitlile on edukalt mängitud ka Euroopas. Kolmel eelmisel hooajal on jõutud koguni Euroopa liiga play-off'i ehk põhiturniirist on jäädud ühe sammu kaugusele.

"Oleme sel nädalal püüdnud selgeks teha vastase tugevused ja nõrkused. Kõige suurema trumbina tooksin välja nende kogemuse - nii vanuse kui ka selles sarjas saadud kogemuse mõttes. Nad on eelmistel aastatel jõudnud päris kaugele ning neil on palju välismaalasi, mis koos kogemusega on omaette kvaliteedinäitaja. Nad on kasvult suur meeskond, standardolukordades tugevad, leiavad alati võimaluse värava lüüa ning suudavad kogemuse pealt väga palju mänge otsustada," sõnas kohtumise eel Flora peatreener Jürgen Henn.