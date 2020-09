BLOGI JA FOTOD | Vähemuses lõpetanud Islandi meistri alistanud Flora jõudis Euroopa liigas kolmandasse eelringi

Flora jaoks algas mäng edukalt, kui juba 7. minutil viis Rauno Sappinen võõrustajad juhtima. Sappinenile tegi eeltöö Rauno Alliku. Täpselt pool tundi hiljem duubeldas Flora eduseisu Michael Lilander, kes realiseeris Vladislav Kreida söödu. Flora 2:0 juhtimisel ka poolaeg lõppes.

Teisel poolajal läks Reykjaviki jaoks olukord veelgi keerulisemaks, kui 58. minutil teenis teise kollase kaardi Aegir Jonasson. Vähemusse jäämine aga islandlasi ei heidutanud. Viimase 20 minuti jooksul olid külalised isegi ründavamaks pooleks ning 75. minutil jõudiski sihile Kristjan Floki Finnbogason.

Mängu teisel lisaminutil oli Reykjavikil ka suurepärane võimalus seis viigistada, kuid karistusalas vabalt proovida saanud Stefan Geirssoni pealöök läks napilt üle värava. Seega sai Flora ikkagi 2:1 võidu kätte.

Klubi ajaloos esmakordselt Euroopa liiga kolmandasse eelringi jõudnud Florat ootab järgmisena ees Linfieldi (Põhja-Iirimaa) ja Floriana (Malta) vahelise kohtumise võitja.



FC Flora - KR Reykjavik https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/kogu-tode-mangust-islandlased-alistanud-flora-pistab-taskusse-ule-miljoni-euro-eestlastel-tuleb-tanada-norralasi?id=91075127 Flora mängis lõpus väga rabedalt, kuid õnneks suudeti oma siiski kätte saada. Toome peagi teieni ka asjaosaliste kommentaarid! Läbi! Flora suutis krahhi vältida ning saab 2:1 võidu kätte! Finnbogason sai Lilanderile tehtud karmi vea eest kollase kaardi. Ohtlik rünnak Reykjavikilt, aga Flora õnneks lööb Geirsson peaga palli üle värava. Hauksson lööb kaugelt peale, aga Flora mehel jalg vastas. Kolm lisaminutit! Flora meestel oli kastis mitu korda hea võimalus peale lüüa, kuid pealelöögini ikkagi ei jõutud... Reyjkavikil oli heast kohast karistuslöök, kuid pall tabas otse müüri. Flora mängib tulega., Reyjkavikil oli järjest kaks väga lubavat rünnakuolukorda. Eestlaste õnneks midagi ohtlikku siiski ei sündinud. Lepik saab kohe ka kollase kaardi, vastasele käega näkku laksamise eest. Floral oli järjest kaks suurepärast võimalust otsustada mäng ära... Soometsa löögi tõrjus väravavaht, Liivaku löögi võttis kaitsja joone pealt ära. Ja esmakordselt pärast 24. juulit on Flora särgis platsil tagasi Mark Anders Lepik! Ründajale tegi ruumi Sappinen. 10. minutit normaalaja lõpuni. Reykjavik mängib hetkel isukamalt, kuid kõik trumbid on veel Flora kätes. Reykjaviki mehed on saanud väravast indu juurde. Kas islandlased suudavad veel mängu muutuse tuua? Reykjavik lööb ühe värava tagasi! Karistuslöögiga leitakse üles Finnbogason, kes saadab peaga palli võrku. Flora teeb vahetuse, Rauno Alliku asemel tuleb sisse Frank Liivak. Tundub, et Flora valmistub järgmiseks vahetuseks. Mängu on sekkumas Liivak. Reykjavik vahetab 66. minutil: Hauksson mängu, Pálmason puhkama. Vassiljev teeb 65. minutil suurepärase eeltöö Allikule, kes teeb omakorda osava pette ning saab väravavahiga silmitsi. Löök läheb kahjuks tagumisest postist mööda. 65. minutil purjetab Sappinen vastaste karistusalasse ja kukub. Kohtuniku vile vaikib. Jätkuolukorras teeb vea juba Sappinen. 63. minutil saab külaliste poolel kollase kaardi Punyed. Chopart saab 60. minutil kollase kaardi. Jonasson tuleb jalad ees Allikule sisse ning saab teise kollase kaardi. Selle vea eest oleks võinud ehk ka otse punase kaardi anda. Reykjavik jääb arvulisse vähemusse. Sigurjonsson saab 57. minutil löögil, meie õnneks mööda. Vassiljev proovib 56. minutil karistuslööki kavalalt lahti mängida, kuid täpsus jäteb soovida. Mänguvahend langeb kindlalt Reykjaviki puuriluku saagiks. Islandlased on teist poolaega alustanud väga aktiivselt. Flora teeb ka vahetuse. Seljale viga teinud Miller puhkama, Soomets mängu. Teine poolaeg on alanud! Igonen peab islandlaste kauglöögi puhul sekkuma. Flora vastab kiirrünnakuga, mis algul tundub ohtlikuna, kuid lõpuks löögiga ei lõppegi. Esimene poolaeg läbi! Kohtunik annab avapoolajale kaks lisaminutit. Henn saadab Hussari ja Paskotši sooja tegema. Flora vasakkaitsja Lukka on saanud viga. Arstid tulevad korraks väljakule. Nüüd hakkas ka vihma sadama. Reykjaviki nurgalöögi järel toob Sinjavski vasakult äärelt palli kiiresti rünnakule. Sinjavski jõuab ka kasti ja söödab siis palli tagasi. Lõpuks jõuab pall paremkaitsja Lilanderini, kes kõmmutab mänguvahendi umbes 25 meetri pealt võrku. Mängitud 37 minutit. Resultatiivse söödu saab kirja Kreida. Ja Florale teine värav! Vassiljev läheb kaugelt löögile, kuid kindel blokeering. Sappinen murrab paremast äärest karistusalasse. Kuna head sööduvõimalust ei teki, siis lõpuks sumbub ka olukord. Flora loovutab palli ja sellega ka initsiatiivi liialt kergelt Reykjavikile. Florakad on väljakul justkui segaduses ja oma tavapärast taset ei mängita välja. Praaki on palju ja pole ka vajalikku enese- ja mängukindlust. Islandlaste rünnakud lähevad ikka aina ohtlikumaks. Igonen pidi taas sekkuma. Sigurjonsson tulistab 22. minutil kaugelt. Tugev löök läheb veidike Flora väravast mööda. Flora üritab nüüd ka ise palli liigutada ning sedasi taas mängu enda kontrolli alla saada. Kui islandlastelt ära võetud tabamuse juurde tulla, siis suluseisu seal pigem isegi ei olnud. Floral vedas ikka kõvasti. Islandi meeste jaoks on ilm üsna kodune. Kui vaadata Flora vahetusmängijate pinki, siis seal on meestel kapuutsid peas ja tekid ümber. Reykjaviku mängijad on paljaste peadega ning mõnel on isegi jope lukk veidike lahti jäetud. Reykjavik on kaotusseisu jäämise järel ilmselgelt aktiviseerunud. Islandlased saavadki Igonenist tagasi põrkunud palli väravasse, kuid eestlaste õnneks vilistatakse suluseis. Reykjavikile 12. minutil karistusala nurgast karistuslöök. 7. minutil saab värava kirja Sappinen. Resultatiivse söödu saab kirja Alliku. Ja värav! Flora asub juhtima! Reykjavik peab juba 6. minutil vahetuse tegema. Margeirsson tõmbab tagareie ära ning tema asemel tuleb väljakule El Salvadori mängumees Punyed. Tuul on staadionil päris raju. Loodetavasti asjad lendu ei tõuse ja lõpuks ükski värav tuule arvele ei lähe. Reykjavik paneb palli mängu. Kohtumine käib! Meeskonnad on sammunud väljakule. Loos on toimunud ja kõik on kohtumiseks valmis. Reykjaviki algkoosseis: Flora algkoosseis: Flora algkoosseis selge. Vigastusega hädas olnud Igonen ja Lilander ongi algkoosseisus, kuid Kallaste on ikkagi puudu. Vasakkaitses võtab koha sisse Marco Lukka. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/flora-laheb-eesti-jalgpalliklubide-au-paastma?id=91062217 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-fotod-floraga-euroopa-liigas-kohtuv-islandi-meister-valmistus-lillekulas-tahtsaks-manguks?id=91062485 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-fotod-konstantin-vassiljev-euroopa-liiga-mangust-ei-tohi-moelda-et-mis-juhtub-kui-ei-voida?id=91057441

Enne mängu:



Tänavune eurosari on eestlastele toonud seni neli kaotust. Sama kehvasti on seni läinud ka islandlastel.

Flora poolel on kohtumise eel olnud ka positiivseid uudiseid ehk traumadega väljas olnud mängumehed on naasmas. Tervenenud on nii väravavaht Matvei Igonen kui ka paremkaitsja Michael Lilander. Treeningutele on naasnud ka varuründaja Mark Anders Lepik ning mängukõlbulik peaks olema ka vasakkaitsja Ken Kallaste.

"Lõplikult selgub see mängus, aga pigem on väljavaated head. Eriti just Lilanderi ja Igoneni puhul - nad on saanud paar päeva väga hästi treenida. Keniga selgub (olukord) ehk mängus," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn kohtumise eel.

Henn tõi murekohana välja, et vastastest just liiga palju informatsiooni neil hetkel pole. "Paraku on Islandi liigaga seis selline, et Instatist ja internetist pole väga palju infot saanud," tõdes loots. "Kui oleme arvestanud sellega, et üritame võimalusel minna vastast koha peale vaatama, siis ka seda võimalust meil seekord ei ole. Kindlasti teatud info on aga olemas ja usun, et mängijatele oleme seda piisavalt andnud. Seega teatud ettekujutus nende mängust on olemas."