BLOGI JA FOTOD | Meistritiitel otsustatud? Vassiljevi hiline värav tõi Florale tulises derbimängus Levadia üle mesimagusa võidu

FC Flora - FCI Levadia

Raul Ojassaar: Kohtumine on lõppenud! Flora leerist kostab meeletu rõõmuröögatus - Levadia on alistatud!

Raul Ojassaar: Kolm lisaminutit. Levadia ründab maruliselt.

Raul Ojassaar: Kas see oli tänavuse hooaja kõige otsustavam värav? Kamsi tsenderdus läheb küll selgelt pikaks, kuid Miller toob selle tagapostist hästi tagasi. Alliku hea kehapete viib Levadia kaitsjad olukorrast välja ning Vassiljev tulistab seitsmelt meetrilt palli võrku!

Raul Ojassaar: FLORA 2:1! 87. Konstantin VASSILJEV!

Raul Ojassaar: Dmitri Kruglovi kimbutavad krambid. Mängutempo on viimase 10-15 minuti jooksul selgelt raugenud.

Raul Ojassaar: Nikita Andrejev teeb Kreidale haiget ning saab kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Floralt vahelduseks ohtlikum rünnak, ent Ainsalu ja Miller ei saa kumbki korralikult löögile.

Raul Ojassaar: Levadia peatreeneri Vassiljevi viimane vangerdus: Bogdan Vaštšuk sisse, välja Roosnupp.

Raul Ojassaar: Omad mehed Ossipov ja Tkatšuk põrkasid peadpidi kokku ning kaotajaks jäi ukrainlasest keskväljamees Tkatšuk.

Raul Ojassaar: Levadia teeb pealtnäha kummalise vahetuse: keskkaitsja Dudarev välja, tema asemele Marko Lipp. Dudarevil on ehk väike vigastus? Näha seda aga küll pole.

Raul Ojassaar: Vahetused mõlemas leeris: Sorga ei saa siiski jätkata ning asendatakse Martin Milleriga. Levadia toob Nesterovi asemele platsile Psvel Marini.

Raul Ojassaar: Alliku tsenderdusele üritab Sorga väga akrobaatiliselt pihta saada, ent kukub ise halvasti ning saab pisut haiget.

Raul Ojassaar: Flora vahetab: suhteliselt ebaõnnestunud mängu teinud Sinjavski välja, Liivak sisse.

Raul Ojassaar: Pall on nüüd päris tükk aega Flora karistusala ümber püsinud. Levadiale karistuslöök karistusala küljelt, aga sellest asja ei saa.

Raul Ojassaar: Peetsoni löök 20 meetrilt, Igonenilt taas väga hea tõrje!

Raul Ojassaar: MILLINE VÕIMALUS FLORALE! Levadia nurgalöögi järel on levadialased kaitse unarusse jätnud ning Vassiljev saab keskjoonelt söödu saamise järel Lepmetsaga üks-ühele minna, ent pealelöök ebaõnnestub ning Lepmetsa hea tõrje jooksutab rünnaku luhta.

Raul Ojassaar: Igonen peab tegema hea tõrje, pareerides Nesterovi pehme, ent võrdlemisi täpse pealelöögi.

Raul Ojassaar: Henrik Pürg on sealjuures saanud selga uue ja veretu särgi, millel on number 51. Ilmselt on tegemist mõne universaalse varusärgiga, mida sellisel puhul kasutada saaks.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas! Kumbki tiim vahetusi ei teinud.

Raul Ojassaar: Päris nii ei ole, eks Flora peab mõne kohustusliku võidu veel võtma, aga punktivahe oleks juba päris otsustava maiguga.

Sander: Kui levadia ei võida kas siis on florale hooaja võit kindel

Raul Ojassaar: Mõlemalt poolt on sealjuures värava löönud keskkaitsjad, mõlemad mõistagi standardolukorrast.

Sander: Oligi arvata et flora viigistab aga vaevalt et see lõppseis on

Raul Ojassaar: Poolajavile! Flora võtab riietusruumi magusa värava kaasa, aga mäng on mõnusalt mõlemapoolsete võimalustega.

Raul Ojassaar: Kamsi karistuslöök võis ehk isegi latist väravasse põrgata, ent Henrik Pürg järgneb pallile ning lööb selle peaga sisse! Ossipov üritas samal ajal palli jalaga klaarida ning lõi Pürgil nina veriseks - Levadia keskkaitsjale kollane kaart.

Raul Ojassaar: 1:1! FLORA VIIGISTAB! 44. Henrik PÜRG!

Raul Ojassaar: Kruglovilt vasakult äärelt ohtlik tsenderdus ning Nesterov saab peaga jätkata, aga päris pealelöögiks seda nimetada ei saa.

Raul Ojassaar: Nurgalöögist jäi pall ka Levadia karistusalas ohtlikult vabaks ning Alliku terav löök tõrjutakse veel üheks korneriks.

Raul Ojassaar: Vassiljevi ja Sinjavski kena koostöö toob nüüd nurgalöögi Florale. Enne seda suutis Vassiljev Tkatšuki üle joosta.

Raul Ojassaar: Morelli kenad liigutused teenivad Levadiale nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Andrejev eemalt, Igonen tõrjub.

Raul Ojassaar: Levadia keskkaitsja Ossipov saab hakkama hooaja ühe koomilisema olukorraga - ise otsajoone taha kukkununa hakkas ta Sorgale suluseisu nõudma. Kohtunikud selle õnge mõistagi ei läinud, kuna Ossipov ise kattis olukorra mitme meetriga ära. Sorga pealelöögist suurt asja ei saanud.

Raul Ojassaar: Levadia sai paar kergelt ohtlikku rünnakut teha, aga periood lõpeb väravast mööda lennanud kauglöögiga.

Sander: Vaevalt flora seda 0:1 kaotusseisu nii jätab

Raul Ojassaar: Vassiljevi sööt Sorgale leiab hoopis sööduliinile vahele sööstnud Alliku, kes karistusalas napilt pealelöögini ei jõua, aga teenib nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Mäng on nüüd õige pisut rahunenud. Vassiljev pani karistuslöögist palli Levadia karistusalasse, kuhu see mõneks hetkeks ka lahtiseks jäi, aga midagi väga ohtlikku ei juhtunud.

Raul Ojassaar: Peetson sõidab Sinjavskile Flora nurgalipu juures sisse ning saab Levadia esimese kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Flora fännid tähistasid 12. minutit (12. mees platsil!) pürotehnikaga.

Raul Ojassaar: Flora nõuab kohe teisel pool platsi penaltit, kui Sorga Lepmetsa vastu viga soovis, kuid kohtunik annab sukeldumise eest kaardi hoopis Sorgale endale.

Raul Ojassaar: Ossipov hüppab nurgalöögiolukorras Henrik Pürgi üle ning suunab palli peaga võrku! Nii lihtsalt see jalgpall käibki!

Raul Ojassaar: 0:1! LEVADIA JUHIB! 7. Jevgeni OSSIPOV!

Raul Ojassaar: Andrejev virutab kaugelt ning Igonen teeb madala tõrje. Esimene nurgalöök ka Levadiale. Mäng on alanud mõnusa tempoga.

Raul Ojassaar: Levadia vastab seekordsele Flora kornerile päris ohtliku kontraga. Peetson saab Flora kasti ääres ka pealelöögilaadse asja teele saata, aga see põrkab vastu kaitsjaid ja klaaritakse.

Raul Ojassaar: Vassiljev teenib paremalt äärelt veel ühe nurgalöögi. Esimesest midagi väga ohtlikku ei sündinud.

Raul Ojassaar: Flora teeb esimese ohtlikuma rünnaku - Kamsi söödu järel saab Alliku löögile. Kaitsjad blokeerivad olukorra korneriks.

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Meeskonnad on platsil!

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Tänased algkoosseisud on selged - muuhulgas alustab Flora eest Konstantin Vassiljev, kes on nähtavasti vigastusest paranenud.